接轻快铁三线红包．马资源乔治肯特冷静 马资源（MRCB）和乔治肯特（GKENT）终与国家基建公司（Prasarana）签署轻快铁三线（LRT3）固定价格协议，但两者股价却未见喜色。

（吉隆坡25日讯）政府赶在农历新年前为建筑业派“红包”，马资源（MRCB，1651，主板产业组）和乔治肯特（GKENT,3204,主板建筑组）终与国家基建公司（Prasarana）签署轻快铁三线（LRT3）固定价格协议，但两者股价却未见喜色。

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签固定价格协议马资源和乔治肯特周五股价走势平平，前者微挫1.5仙，至70仙；后者报1令吉12仙，跌1仙。

马资源发文告表示，与乔治肯特联营的马资源-乔治肯特私人有限公司已与国家基建签署轻快铁三线工程合约。去年7月，政府同意全长36公里的轻快铁三线继续施工，条件是总开销必须降低47%，至166亿3000完令吉。

不过，受到希盟财政改革影响，原订于去年12月开始落实的轻快铁三线合约模式从原有的工程交付伙伴（PDP）模式改为固定价格模式，促使整个工程项目进展趋缓，完工日期已由2020年延后到2024年。