摩托制造噪音可投报 ．装LED车灯 违法 （诗巫25日讯）诗巫副警区主任古马丁强调，任何安装LED车灯的交通工具皆属非法，民众如发现违例安装这类车灯的车辆对其他道路使用者带来视线影响，可把相关车子的车牌号码记录下来，传给诗巫警方。警方将采取行动，查询有关车主。

（诗巫25日讯）诗巫副警区主任古马丁强调，任何安装LED车灯的交通工具皆属非法，民众如发现违例安装这类车灯的车辆对其他道路使用者带来视线影响，可把相关车子的车牌号码记录下来，传给诗巫警方。警方将采取行动，查询有关车主。

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他说，市面上从工厂出来的摩托都有静音器，但有者非法改装将静音器拆除，导致摩托上路时频频制造扰人的噪音。

古马丁昨午是在诗巫华人社区领袖与诗巫警方进行的对话会上，回答本固鲁薛金光提出的问题时，如是说明。

“诗巫民众如果发现这类摩托，可记录摩托的车牌号码，也可告知警方非法改装的摩托经常在什么时段，或在哪一带出没。如此方便我们派员前往调查和取缔。”