雪龙号遇险华科考队员被困．韩破冰船成功营救 中国极地考察船《雪龙号》上周六在南极撞上冰山，须紧急返回长城站检修，24名已抵达原定目的地的中国科考队员因此被困。韩国海洋水产部周四表示，韩国破冰船《ARAON号》应中国要求下，已在周三救起全部24名船员。

中国极地考察船《雪龙号》上周六在南极撞上冰山，须紧急返回长城站检修，24名已抵达原定目的地的中国科考队员因此被困。韩国海洋水产部周四表示，韩国破冰船《ARAON号》应中国要求下，已在周三救起全部24名船员。

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海洋水产部透露，虽然中国在岛上建立的临时基地足以御寒，但是基地内的生活物资不够，加上南极正值夏季，飞机跑道的海冰消融，令到飞机难以降落，要是增派其他船舶至少需要10天，所以中国才会向正在罗斯执行任务的《ARAON号》求援。

《ARAON号》抵达中国临时基地附近海域后，鉴于没有停靠设施，所以派出直升机帮助中国科考队员安全登船，预料《ARAON号》下月4日将把中国科考队安全送抵纽西兰利特尔顿港后，才会返回南极张保皋科技站，接回48名韩国科考队员。

