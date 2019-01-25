日皇太子女儿节娃娃大热 日本明仁天皇将在4月30日退位，由皇太子德仁即位成为新天皇。日本知名传统娃娃制造商“久月”，也赶在新天皇即位前，发表“今年最受期待的人物”人偶，推出和真人相似的皇太子德仁和太子妃雅子的女儿节人偶，分享新天皇准备即位的喜气。

（图：美联社）

日本明仁天皇将在4月30日退位，由皇太子德仁即位成为新天皇。日本知名传统娃娃制造商“久月”，也赶在新天皇即位前，发表“今年最受期待的人物”人偶，推出和真人相似的皇太子德仁和太子妃雅子的女儿节人偶，分享新天皇准备即位的喜气。

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皇太子德仁人偶高60公分，有着细白精致的脸颊，身上穿的是30年前现任日皇明仁登基时穿的黄袍缩小版。这两尊人偶只看不卖，展览至本月底。

久月表示，新天皇即将即位，今年将是新时代，这是非常吉祥的事，所以打造皇太子德仁和太子妃雅子人偶，希望他们即位后，能带来光明的未来。

根据日本传统，在3月3日女儿节时，会摆放一层层的雏形人偶，祈祷女儿健康平安长大。摆放在最上层的就是日皇夫妇人偶，人偶公司每年也会依照当年话题人物制作人偶。