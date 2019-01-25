港流感疫情蔓延．幼儿中心成重灾区提早放假 冬季流感疫情继续在香港蔓延，幼稚园及幼儿中心成为“重灾区”，现时已有384所需要停课。

图为中国山西太原市一间保健院迫满来求诊的儿童。（图：中新社）

冬季流感疫情继续在香港蔓延，幼稚园及幼儿中心成为“重灾区”，现时已有384所需要停课。

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香港政府周四召开跨部门会议，会后宣布周六起幼稚园和幼儿中心会提早开始农历新年假期。卫生防护中心总监黄加庆形容，幼稚园及幼儿中心的爆发情况属“非常严重”，流感呼吸道阳性比率已高达三成，其中每1万名零至5岁的幼童，便有10.6人需要入院，未来须审查流感情况才可决定会否如期复课。

而香港现时录得14宗儿童严重流感个案，9名儿童已经出院，仍有5人留医，其中3人情况非常危殆。

港大微生物学系讲座教授袁国勇认为，公立医院儿科病房现时接近爆满，幼童的流感感染源头亦主要来自学校，符合停课条件，呼吁家长应尽快为子女接种流感疫苗。

与此同时，中国国家卫生健康委员会周五表示，最新监测数据显示，目前中国已进入流感活动高峰期，南方省份的流感个案增加趋势渐缓，整体而言中国目前传染病疫情形势总体平稳。而早前流感疫苗的确出现供不应求情况，现已基本供应平衡，但仍不排除个别地方暂时没有疫苗供应。

中国疾病预防控制中心传染病预防控制处研究员李中杰表示，从全国流感监测网络对冬春季流感病毒监测结果来看，目前主要流行的是甲型H1N1。