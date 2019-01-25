防长指反对派领袖政变．马杜罗关闭驻美使馆 委内瑞拉政局动荡，国会议长兼反对派领袖瓜伊多周三自行宣誓为“看守总统”，并呼吁重新大选。

委内瑞拉国防部长帕德里诺（中）在新闻发布会上，在众军方高层面前指摘瓜伊多企图策动政变，推翻合法的总统马杜罗。多名军官并表明效忠马杜罗，声言断然反对任何危害国家稳定的活动。（图：法新社）

（加拉加斯25日综合电）委内瑞拉政局动荡，国会议长兼反对派领袖瓜伊多周三自行宣誓为“看守总统”，并呼吁重新大选。

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委内瑞拉国防部长帕德里诺指控瓜伊多策动政变，总统马杜罗宣布关闭驻美大使馆。

委国反马杜罗引发的示威本周已造成26死，支持和反对派的示威更已蔓延至其他美洲国家以至巴勒斯坦。

帕德里诺在新闻发布会上，在众军方高层面前指摘瓜伊多企图策动政变，“推翻民主、我们的宪法和合法的总统马杜罗”。多名军官已透过国营电视台表明效忠马杜罗，声言断然反对任何危害国家稳定的活动。

瓜伊多的宣言获美国为首的西方国家及大部份南美国家承认。

美国要求联合国安理会就委内瑞拉问题召开会议；国务卿蓬佩奥警告马杜罗勿向示威民众动武；欧洲议会议长塔亚尼更强硬表示，“马杜罗必须下台”。

马杜罗则获得俄罗斯和中国的支持。俄罗斯克里姆林宫表示，总统普汀透过电话向马杜罗表示支持。

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委内瑞拉驻华盛顿的大使馆已停止领事服务，马杜罗其后更宣布关闭大使馆，并召回所有外交人员。美国亦以安全为由，下令非紧急的驻委国大使馆人员撤离回国。

寻求以和平手段结束委内瑞拉危机的利马集团，将召开会议。