改正政治歪风‧敦马：至死方休 他说，现在已93岁，所剩之年也没有多少，在生之年所得到的徽章无数，但现在最想拿到的徽章是KSM，也就是做到死（KERJA SAMPAI MATI）。

（彭亨‧立卑25日讯）首相敦马哈迪要在有生之年改正国内政治歪风，至死方休。

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最想拿到“KSM徽章”

他说，现在已93岁，所剩之年也没有多少，在生之年所得到的徽章无数，但现在最想拿到的徽章是KSM，也就是做到死（KERJA SAMPAI MATI）。

“如今，我国存有很多的问题，因此我希望在有生之年，尽可能把这些问题都解决。”

也是希望联盟主席兼土团党主席的马哈迪今午出席双溪哥席民众与首相集会致词时说，他不是为了钱而工作，而是因为热爱这个国家。

“这是我们的国家，我们生于斯，长于斯，在这里结婚，在这里养儿育女，我们的子孙都在这里受到庇荫。我们可以不爱我们的国家吗？”

绝不滥用国家财产

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首相指出，国有国法，家有家规，因此他们绝对不会滥用国家财产，如私用飞机等，都是自己租用，并没有滥用政府专机。

他打趣说，有一名飞机师问他，为何他出国只是携带一个行李装，前首相出国至少携带30个旅行箱。

“我也不知道他（纳吉）带甚么出国，需要这么多的行李。”

马哈迪说，这次在金马仑国席举行的补选，主要是因为贿选而举行，这也显示出人民对前朝政府或国阵产生怨恨，才会选择推翻国阵政府。

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他还开玩笑说，他现在是一国之首，有机会随时可以盗取国家的钱财，“但我不会这样做，因为过去不会，现在也不会”。

出席者有行动党秘书长林冠英、诚信党主席莫哈末沙布和希盟金马仑国会议席补选候选人马诺佳兰。