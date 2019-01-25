唯一亚裔演员·亨利高汀登《浮华世界》封面
2019-01-25 17:51
唯一亚裔演员·亨利高汀登《浮华世界》封面
每年奥斯卡热季，《浮华世界》（Vanity Fair）杂志都会推出特别打造的“好莱坞”专题，邀请大牌巨星拍摄美丽的封面，每次都造成话题，而今年登上封面的人选终于曝光，《疯狂亚洲富豪》（CrazyRich Asians）的“马英混血男神”亨利高汀（Henry Golding）挤上封面，是唯一受邀参与拍摄的亚裔演员。
（洛杉矶25日综合电）每年奥斯卡热季，《浮华世界》（Vanity Fair）杂志都会推出特别打造的“好莱坞”专题，邀请大牌巨星拍摄美丽的封面，每次都造成话题，而今年登上封面的人选终于曝光，《疯狂亚洲富豪》（CrazyRich Asians）的“马英混血男神”亨利高汀（Henry Golding）挤上封面，是唯一受邀参与拍摄的亚裔演员。
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阵容新鲜
《浮华世界》的好莱坞专题是影迷一年一度的话题焦点之一，今年受邀参加的以年龄尚轻就前途看好的新秀，或是奋斗多年但终于要大红大紫的老将为主，没有传统定义上的A咖超级巨星，封面阵容让人耳目一新，包括“黑豹”查德维克博斯曼（Chadwick Boseman）、瑟夏罗南（Saoirse Ronan）、提摩西柴勒梅德（Timothee Chalamet）等11位影星不仅成为封面焦点，在内页也有精美的沙龙美照，各自展现帅气或美丽的丰采。
查德维克博斯曼与《波希米亚狂想曲》雷米马利克（Rami Malek）去年因电影事业登上巅峰，也更多观众熟知。而众星之中，亨利高汀以《疯狂亚洲富豪》在好莱坞迅速窜红，是唯一受邀参与拍摄，可谓好莱坞目前最炙手可热的亚裔男星，但亚裔受到美国娱乐业重视的程度，仍然有待改进。
文章来源：星洲日报·娱乐·2019.01.25
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