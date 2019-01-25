与国阵争最后胜利．希盟出动敦马拉票 金马仑国席补选投票前夕，希盟与国阵都马不停蹄在金马仑和立卑拜票，以期在明天的补选中胜出。

（彭亨．立卑25日讯）金马仑国席补选投票前夕，希盟与国阵都马不停蹄在金马仑和立卑拜票，以期在明天的补选中胜出。

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希盟今日更出动希盟镇山之宝─敦马哈迪，希望在他的循循善诱之下，选民能把票投给希盟。

2500人出席集会

在今次的竞选活动中，希盟还是继续以一马有限公司（1MDB）及纳吉是盗国贼等课题，做为攻击国阵的筹码。

于今午在双溪哥央主办的人民与敦马同在集会上，出席的民众多达2500人，出席者以当地的垦殖民居多，希盟今次可说对垦殖民的选票，志在必得，一票也不能少。

在14届大选至今，来自希盟阵营的大人物，都不敢掉以轻心，全力以赴到金马仑各地选区拉票。

足见对希盟而言，这一场选战只许胜，不许败，前来助选的希盟部长和副部长等人，也一直强调，要发展就必须改变，只有改变才有希望和发展。

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在国阵阵营方面，自政党轮替后，没有了联邦政府的资源，比起希盟可说逊色一点。

纳吉孤军助选

但是前首相拿督斯里纳吉还是挥起大旗，孤军前来助选，且一直对希盟政府指指点点，指希盟言而无信，没有兑现大选承诺。

“希盟政府也只是一直在欺骗人民而已，因此我要求金马仑的选民要支持国阵，及给予希盟一个教训。”