林冠英：政府要研究原因．通膨全球最低人民无感 财政部长林冠英指出，去年12月，大马的通货膨涨率只有0.2%，全年通膨为1%，但必需品价格却是涨价高于1%，政府要研究出现这情况的导因。

（彭亨．立卑25日讯）财政部长林冠英指出，去年12月，大马的通货膨涨率只有0.2%，全年通膨为1%，但必需品价格却是涨价高于1%，政府要研究出现这情况的导因。

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他说，2018年大马的通货膨涨率，是全球最低通膨之一，但是人民却没有感受到。

“为什么会这样，我们要研究。”

通膨率1%必需品却涨逾1%

林冠英今日在瓜拉默当土著团结党竞选行动室发表演讲时说：“为什么通膨会率会下降，这是因为希望联盟政府实践诺言，以销售税取代消费税。”

“如果人民生活费高涨，希盟将会遭遇灾难。此情况的出现，是架构问题还是碰巧，我们要调查。”

林冠英说，内阁已经要求国内贸易及消费事务部长拿督斯里赛夫丁设立一个委员会解决人民生活费高涨的问题，而他将会给予赛夫丁应有的协助。

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他说，政府成功控制通膨，完成了所设目标，但是如何让一般老百姓受惠，是政府需要专注探讨的事情。

他说，根据国家统计局，大马的经济和财政逐渐复苏和走向正确的方向。

谈及B40全国保障计划（mySalam），林冠英说，该计划给予18至55岁的36种严重疾病保险保障，这是希盟政府给人民带来的实际福利。