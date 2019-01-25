美科技股大涨．亚股随舞．马股高升 太股市今日几乎全线上扬，唯独菲律宾股市下跌，马股盘中更突破1700点。

（吉隆坡25日综合电）受美国科技股涨势支撑，投资者同时在等待未来一周的几个关键事件，其中包括美中贸易谈判，亚太股市今日几乎全线上扬，唯独菲律宾股市下跌，马股盘中更突破1700点。

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马股破1700点

富时综指开盘先下一城，上涨6点以1699.59点报开，随后步步高升，闭市时以全天最高1701.03点作收，扬升7.44点或0.44%。

强劲的企业获利在一定程度上帮助抵销了对全球经济增长放缓越来越严重的担忧，日本日经指数涨0.87%，科技股受到美国同业股价飙升的提振；科技股密集的韩国首尔综指也涨1.52%。

企业获利强劲

抵销全球经济放缓担忧

中国上证综指涨0.39%；澳股涨0.68%，受到铁矿石和原油等大宗商品价格上涨的提振。

美国股市标普500指数周四小幅收高，但道琼斯工商指数收低，因对全球经济增长放缓和贸易争端未得到解决的担忧持续，削弱一系列强劲的公司业绩带来的提振，而晶片股上涨，带动纳斯达克指数收高0.68%。

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摩根资产管理全球市场策略分析师前川将吾指出，前一天已经对美国晶片股获利感到振奋的投资人，在看到股价变动情况之后就更加放心了。

“在全球经济放缓疑虑重重之际，全球周期性芯片股的回升，被视为不幸中的大幸。”

英国议会将在周二（29日）就首相梅伊的脱欧“B计划”进行辩论并投票，联储局也将在周三（30日）结束为期两天的政策会议。

油价走高

黄金微扬

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油价扩大涨幅，上日扬升，因在委内瑞拉进一步陷入政治和经济动荡之际，美国周四暗示可能对委内瑞拉原油出口实施制裁。

亚洲盘中，纽约原油期货涨0.65美元，至每桶53.78美元；布兰特原油期货也升0.66美元，至每桶61.75美元。

黄金小涨，受全球经济本已放缓之际、美国政府关门久拖的担忧支撑，市场亦等候下周将进行的美中贸易谈判。亚洲交易时段，纽约期金涨0.2%，至每安士1281.80美元。