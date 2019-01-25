林冠英：发表极端言论争选票·“遗憾马华盲目挺哈迪” 民主行动党秘书长林冠英说，伊斯兰党主席哈迪阿旺为了赢得选票，不惜一切代价煽动极端宗教与种族主义情绪，以憎恨来否定马来西亚内所有的非穆斯林和非马来同胞。其言论日益极端，但仍得到马华盲目地支持与拥抱，后者罔顾非马来人和非穆斯林的权益和感受，实在令人深感遗憾。

（吉隆坡25日讯）民主行动党秘书长林冠英说，伊斯兰党主席哈迪阿旺为了赢得选票，不惜一切代价煽动极端宗教与种族主义情绪，以憎恨来否定马来西亚内所有的非穆斯林和非马来同胞。其言论日益极端，但仍得到马华盲目地支持与拥抱，后者罔顾非马来人和非穆斯林的权益和感受，实在令人深感遗憾。

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他发表文告说，马来西亚是一个多元种族的国家，但哈迪和马华不单没要促进马来西亚民族与宗教和谐，反过来分化国人，企图唆使穆斯林多数族群对付非穆斯林少数族群。事实上，我们正努力地强化我们的制度、精进我们的施政及坚守我们的诚信。不然就会像前朝，即便是由穆斯林担任首相，也无法避免地让我们因为一个马发展有限公司丑闻被冠上全球盗贼统治的标签，更因此要在接下来背负高筑的债务。

“晚近以来，伊党和巫统联手出击，在独中拨款和三所民办大学拨款上，不断以极端的言论来伤害非穆斯林和非马来社会，同时以极端宗教主义煽动穆斯林社群的情绪。可是，自称要为华裔争取权益的马华非但没有唾弃这些极端的政党并和巫伊两党划清界限，反而还一而再，再而三地为他们站台，继续和他们不理性地起舞，出卖华教和华社。”

所谓的“脱离国阵”原来不过是一个自欺欺人的谎言，马华不止欺骗广大的华社，更是欺骗了自己的党员。这次的补选当中，若是充斥着极端宗教与种族主义的国阵胜出，无疑是让极端主义在马来西亚抬头，让非穆斯林和非马来社群受到打压。来到如此的局面，马华就会成为历史的罪人了。”