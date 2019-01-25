纳吉被粉丝封“巨魔王”．林冠英：他要做王由他去吧 前首相拿督斯里纳吉被脸书粉丝封为“巨魔王”（Raja Troll），民主行动党秘书长林冠英说，如果纳吉要别人称他为“巨魔王”，他要成为王，就由他去吧！

（彭亨．立卑25日讯）前首相拿督斯里纳吉被脸书粉丝封为“巨魔王”（Raja Troll），民主行动党秘书长林冠英说，如果纳吉要别人称他为“巨魔王”，他要成为王，就由他去吧！

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林冠英昨晚在双溪哥央政治讲座后受询时，针对脸书粉丝称纳吉为“巨魔王”

作出回应时说，“巨魔”不是雅称，“巨魔”是负面的词语，他（纳吉）要成为巨魔王，没有什么，这是他的决定。

爱讽讥希盟粉丝胜敦马

纳吉最近频密地在脸书贴文揶揄和讽刺希望联盟政府，其脸书粉丝因此比首相敦马哈迪的脸书粉丝还多，“巨魔王”称号因此而来。

林冠英说，最重要的是（希盟政府）着重于如何去协帮助人民，确保人民生活过得更好，这是政府努力要做的事。

林冠英也说，希盟各党肯定会要求党员和支持者在投票日当天以文明方式来对待选民，确保选民可以平静、和平及安全投票。

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“让成绩来显示人民的选择，我们将接受……不管输赢，我们接受（选举成绩），这是民主的过程。”

