【暖势力】新华小学再拍贺岁片‧让全村动了起来 该校为了鼓励更多校友及居民关怀及资助学校，去年首开先河拍摄了贺岁片，此举取得立竿见影效果，许多居民及校友受到感动而给予学校协助，让莘莘学子受惠。

配合贺岁MV，学生们放学后都穿上红彤彤的衣服入镜。

（霹雳‧太平25日讯）续去年拍摄贺岁片取得良好效果，吸引许多校友返校协助学校发展后，淡不落新华小学今年再接再厉拍摄贺岁片，此次更决定走出校园取景，以加强学校与社区的关系。

广告

该校为了鼓励更多校友及居民关怀及资助学校，去年首开先河拍摄了贺岁片，此举取得立竿见影效果，许多居民及校友受到感动而给予学校协助，让莘莘学子受惠。

这一次，该校特拉队到新村拍摄贺岁片《淡不落华小的勇气胖嘟嘟》贺岁片，让全村动了起来。

该校校长詹月蓉指出，新华小学坐落于淡不落新村，学校的成长及发展与社区息息相关，而联系了新村居民与学校的88年情缘，应该持续保温，更有需要要进一步的延伸。

让学生与村民互动

她表示，有了去年的拍摄贺岁片的经验后，今年决定走入淡不落新村拍摄取景，让学生与社区居民有更进一步的接触及互动，虽然村内的景点不多，但都尽量以特色角度出击。

“学校全体师生，董家协及校友会成员及地方团体领导人都给予全面配合，使到今年学校这部新贺岁MV有更创意的呈现。”

广告

她表示，贺岁片内容重点放在学校春节活动，特别是全校总动员的搓汤圆敬老，敬师及家长活动，而且是走出校园取景，配合上今年新年ASTRO最火爆《勇气胖嘟嘟》歌曲促成整部MV，春节年味超强。

詹月蓉表示，黄卓颖老师是掌机人，依旧采用一部手机完成整部MV，不过影片内容片段及取景则由另一名老师郭美琳负责打点。

她说，学校今年开学第二周就开始筹募这部贺岁MV工作，并且用3个下午完成拍摄部份，目前在进行剪接及配音措施，预料很快会完成。

她说，有了过去的经验，入镜的学生，老师，职员，董家协成员都已相当“老练”，没有太多的NG，所以拍摄工作相当顺利便“杀青”。

广告

学生向老师敬汤圆环节，促进了师生情。

希望校友关注母校发展

詹月蓉希望学校这部《淡不落华小的勇气胖嘟嘟》贺岁片能使到学校与社区的关系更密切，也希望校友能更关注母校发展，把当初村民创立学校精神永续传承下去。

“去年学校拍摄的贺岁片上载社交媒体后，获得热烈的分享及按赞，诸多于海外的校友，纷纷返校资助建设与发展，新加坡的一名校友更以一元对一元的方式，在去年教师节宴会上为家协活动基金筹足4100令吉，令人鼓舞。”

她说，淡不落顺天宫玄天上帝庙理事会，去年更资助学校2万令吉，落实数电子教学课室计划，使到老师可以更生动教学，学生更易于掌握，利惠良多。

负责制作导演工作的郭美琳老师受访时指出，由于整首歌的时间局限，一些拍摄的场景被迫进行切剪。

她说，老师带著学生及舞狮团到村内贺岁拜年，也促进了学生与村民的互动。

友族学生及学校职员也积极参与贺岁片拍摄工作。

拍摄过程顺利没太多NG

“新华小学的今年贺岁片拍摄构思，其实都是通过大家的集思广益下促成。”

拍摄影片的黄卓颖老师表示，由于本身对拍摄影片极有兴趣，经过去年初次经验后，也参考其他影片的拍摄角度与技巧，因此今年的拍摄有一些进步，特别是镜头摄取会更加生动。

“配合今年教育局提倡的敬老人文道德精神，学校之前举办的搓汤圆敬老，如今向长者贺岁拜年，也是其中一个环节，所以贺岁片中也会有这个片段。”

她表示，今年场景以校外的新村为主题，而拍摄过程都在搞笑趣味中进行，没有太多的NG，大家都很开心的将所有工作完成。