卷入剥削外劳风波．康乐应声大挫6.59% 保险套商康乐（KAREX）卷入剥削外劳风暴，拖累周五股价应声大跌6.59%，联昌研究认为，虽然外劳问题遭夸大，但相信将对品牌带来伤害，恐拖累商业与自家品牌销售表现。

（吉隆坡25日讯）继手套商后，保险套商康乐（KAREX,5247,主板消费产品服务组）卷入剥削外劳风暴，拖累周五股价应声大跌6.59%，联昌研究认为，虽然外劳问题遭夸大，但相信将对品牌带来伤害，恐拖累商业与自家品牌销售表现。

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恐拖累销售

英国《每日邮报》报道指，康乐现时的外劳居住于不卫生、缺乏基本必需品、安全状况欠佳及低薪的不人道环境，引起多家客户关注，其中英国国家医疗服务机构（NHS）严重看待劳工标准问题，并已联络康乐关切。

受负面报道影响，康乐股价应声下挫，开盘即跌0.5仙，至45仙；最低见41仙，挫4.5仙或9.89%。闭市收在42.5仙，下滑3仙或6.59%。

联昌与康乐联系后，发现诸多隐忧遭夸大，其中多数外劳宿舍是向第三方租赁的，相信生活条件将符合法律要求，但康乐坦言将采取必要措施来进一步改善劳工住宿问题。

“我们相信这项报道将对康乐短期销售带来负面影响，特别是商业与自家品牌销售。不过，值得注意的是，没有任何一个自家品牌和商业客户占康乐2018财政年营业额逾1%。”

截至2019财政首季，性健康业务（安全套与润滑剂）贡献康乐总营业额的90%，商业与自家品牌销售贡献比重则为35%和13%。

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整体来看，联昌研究现仍观望事态发展，暂维持康乐财测、“卖出”评级和47仙目标价不变。