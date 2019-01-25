敦马：“偷窃”人民金钱·“纳吉难逃法律制裁” 首相敦马哈迪说，前首相拿督斯里纳吉“偷窃”人民的金钱，逃不过法律的制裁。

沈志勤（左起）、莫哈末沙布、马哈迪、马诺佳兰及林冠英，吁请双溪哥央选民支持希盟。（图：星洲日报）

（彭亨．立卑25日讯）首相敦马哈迪说，前首相拿督斯里纳吉“偷窃”人民的金钱，逃不过法律的制裁。

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他说，现在的纳吉频频作出各种宣传和动作，主要是博取同情，但是看看别人会相信他吗？

敦马哈迪今日下午在双溪哥央清真寺，在媒体问及纳吉被网民封为“巨魔王”时这样指出。

“以前他担任首相时，别人还未被控就得穿上黄衣。今天他面对种种控状，我们给予他宽松对待。

“但是想想及看看，他会成功（逃过法律制裁）吗？”

询及希盟候选人马诺佳兰是一名印裔，普遍上大家认为他不适合在马来人和原住民居多的双溪哥央竞选，马哈迪说，“偶尔在别的地方，印裔被迫支持马来候选人，这里马来人也支持印裔候选人。如果不支持他，其它区也不支持其他种族候选人，希盟败选啦！”

他说，马诺佳兰非一个人，希盟众人给予他支持力量。

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马哈迪也说，联邦政府比（彭亨）州政府更可以照顾人民，州政府也需要联邦政府的帮助，更何况彭亨政府欠债联邦。