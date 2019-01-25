暂不置评等马方正式公布‧中使馆查东铁是否终止 中国驻马大使馆政治处副主任兼新闻发言人唐瑭表示，中方会去了解有关东海岸铁路计划（ECRL）是否已被终止。

（八打灵再也25日讯）中国驻马大使馆政治处副主任兼新闻发言人唐瑭表示，中方会去了解有关东海岸铁路计划（ECRL）是否已被终止。

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他说，据他所知大马政府会在这几天内发布“消息”。

他今日接受星洲日报访问，针对大使馆是否已经接到大马政府通知终止东铁计划合约一事时表示，目前大使馆不方便针对此课题做出评论，因为坊间传出很多消息令人感到混淆，中方需要去查证。

“现在有很多消息很混乱，所以我们也需要进一步去查证。找到最真实的状态之后，我们才会给你们知道。”

涉及企业政府多方面

“这里头涉及到的各个方面，他们可能都会有自己发的一个甚么声音，都会有自己的一个表态，包括也许企业，也许政府的某些部门。”

他也表示，若大使馆接到任何消息，将会通知媒体。

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星洲日报周四引述根据内阁消息报道，内阁在昨天的会议上议决终止纷扰已久的东铁计划。

内阁未商赔偿数额

不过，内阁会议没有讨论到终止东铁计划的赔偿数额课题。

据了解，政府仍正与原承包商中国交通建设股份有限公司（CCCC）商讨应赔偿的数额。

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暂无新承办商 以较低价承建

另一方面，消息告诉本报，政府与中国交建终止东铁计划合约后，现阶段并没有寻找新承办商以较低造价负责计划。

消息人士也说，目前政府仍与中国当局以及涉及的企业谈判有关赔偿问题，预料需要至少一个月时间才能谈妥。

“虽然昨天的内阁会议已决定要终止东铁计划，但终止与赔偿是两件不同课题，预料政府至少需要一个月时间来谈判赔偿课题。”

“只有在内阁针对赔偿课题做出最终决定之后，才会发布声明。”