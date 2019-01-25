敦马痛批为盗国贼·“纳吉凭什么教我们治国” 首相敦马哈迪痛批前首相拿督斯里纳吉是盗国贼，凭什么教新政府如何治理国家。

许多原住民穿上希盟的衣服出席活动。（图：星洲日报）

（彭亨．立卑25日讯）首相敦马哈迪痛批前首相拿督斯里纳吉是盗国贼，凭什么教新政府如何治理国家。

广告

敦马说，在过去，他在位22年当首相时，把国家治理得妥妥当当，没有偷取国家半毛钱，也没有留下大笔国债，在国际上可以昂首挺胸面对任何人。

“这名已被人民唾弃的前首相及前巫统主席，还以为自己还是当家者，对现任政府指指点点，还要教我们如何做政府，真的很可笑。”

他说，国阵或巫统已没有前途，更别说还有明天，就连巫统自己本身都排挤纳吉，且四分五裂。

“如果人民还是继续支持国阵或巫统，就表示人民继续支持盗国贼。”

吁金马仑选民别让纳吉获胜

他说，如果今次金马仑国席补选，希盟输了，并不表示是国阵获胜，而是纳吉获胜，盗国贼获胜。

广告

“难道你们还要支持纳吉？而不支持希盟政府？”

他说，今次这场补选攸关希盟与国阵的信誉，因此他恳请金马仑的选民能再一次拿出勇气，拒绝国阵及让希盟的候选人马诺加兰获胜，一起发展金马仑。





