华侨：政策利率趋稳．马币年杪可攀4 华侨银行（OCBC）看好马币今年杪回稳至4.00，主要是因美元兑亚币与马币强势趋减，同时我国政策与利率趋稳可支撑经济取得4.4%稳健增长，相比2018年预测增长4.5%。

（吉隆坡25日讯）华侨银行（OCBC）看好马币今年杪回稳至4.00，主要是因美元兑亚币与马币强势趋减，同时我国政策与利率趋稳可支撑经济取得4.4%稳健增长，相比2018年预测增长4.5%。

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美元强势趋减

纾解亚币压力

华侨银行首席经济学家林秀心在经济展望汇报会上表示，马币兑美元回稳，主要是美国升息步伐倾向鸽派，加上美中贸易战和美国经济放缓，促使美元强势趋减，也纾解其他亚币兑美元之压力。

她预计到了今年下半年美元兑亚币趋软，主要是下半年联储局更缺乏空间升息；美国今年可能陷入衰退，明年陷衰退泥沼风险更高，加上缺乏挹注振兴美经济，料抑制美元升势。

汇市方面，亚洲风险人气略有改善，亚洲货币兑美元周五普遍升值。截至下午5时，马币兑美元走高到4.1250令吉，高于周四的4.1410令吉。不过，全周计，马币则是连续第二周贬值。

美国与亚洲息差暂缓扩大

林秀心说，联储局去年12月间对升息倾向鸽派，令亚洲中行有喘息空间，美国与亚洲的息差暂缓扩大。

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“去年杪很多外国组合基金以短期对全球经济前景阴霾，受投资情绪影响而脱售亚洲风险转向黄金保值。”

她表示，在联储局释出讯息升息步伐放缓，新兴亚洲中行得以喘息，因亚洲与美国的股债回酬停止扩大，而会稳定或收窄。

“若美国因经济前景不佳等因素减息，会令风险胃纳高的组合基金，认为亚洲尚具吸引力。”

林秀心认为，美国减息的几率只有10%，这还看未来的数据，如就业率与消费情绪。

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“一些基金可能会认为市场已放缓，而趁机重回新兴市场；过去两周亚洲证券市场回稳，亚币兑美元表现稍佳。”

她指出，很多组合基金投资取向短期，会视主流投资的共识和研究美国潜在的回酬差，而有利差交易。

印尼债券吸引力再现

去年印尼盾受重创，今年恢复至1美元兑1万4000印尼盾，印尼的债券再度展现吸引力。美国10年期债券回酬在2.55%与2.75%，印尼债市回酬若有7%至8%，更具吸引力。

林秀心说，资金会否回返亚洲而长久，这要看联储局是否已接近升息强弩之末，未来升息不彰。

“其次，要也看中国经济调整或稳定实况，可能需数月或数季，待中国经济见低而有回弹之势，才见清晰度。”

她认为，倘若上述几项因素更趋稳，那么资金风险胃纳复苏而回返亚洲，才能有持续力。

她说，过去数周美道琼斯指数时升时降，认为上述趋势仍未到来，目前资金经理对本区域还是谨慎以待。

油价预估暂不修正

林秀心认为，油价走低不会促使我国迅速修正财政预算案的油价预估，最快也要等到今年10月的财政预算案。

政府或转从其他源头获取收益

“油价走高和油收入减，可能促使大马政府转向从其他源头获取收益，如电商税、糖税或加紧缉私防堵漏税。”

她表示不能计量有关税收，预计从糖税所获税收不彰。

她预测布兰特原油价今年杪在70美元，纽约原油价则在60至65美元之间。

她预计大马维持3.25%利率不变、通膨率2%，视油价走势而定。

谈到大马赤字与是否有银弹挹注以振兴经济，她表示，若赤字扩大0.1至0.3%不伤减赤，而又有全盘计划振兴经济不妨一试，不过也需考量市场情况。

至于美中贸易促使跨国公司把营运与生产迁往亚洲，林秀心说，跨国公司的考量将是全盘的，即考量市场与其他因素，多元化生产和营运基地有利价廉的越南，乃至中高供应链的大马与新加坡。