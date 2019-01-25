慕尤丁：与选举无关．“派钱老妇照是赈灾拍摄” 土著团结党总裁丹斯里慕尤丁否认他在选举期间派钱给老妇；他说，网上所传视频是数年前槟城发生大水灾时所拍摄，和金马仑补选或509大选无关。

慕尤丁（左）和林冠英离开竞选行动室时轻松谈笑。（图：星洲日报）

（彭亨．立卑25日讯）土著团结党总裁丹斯里慕尤丁否认他在选举期间派钱给老妇；他说，网上所传视频是数年前槟城发生大水灾时所拍摄，和金马仑补选或509大选无关。

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慕尤丁今早在瓜拉默当希盟竞选行动室举行的新闻发布会上，受询及派钱视频时说，他刚到金马仑（日莱）助选，视频不是在金马仑或是509大选时拍的，视频已经多次循环使用，目的是要打击他的威信。

巡视槟水灾掏钱援助老妇

“我要说的是，这是槟城发生大水灾的视频，（发生日期）和补选相距甚远，当时我被当地土团党邀请到场巡视，过程中我给了老妇一点援助。”

慕尤丁说，当时老妇对他说，屋子被水淹了，基于同情，他掏出钱给老妇。

“这有错吗？那不是在选举期间！”

这段视频是在2017年年尾开始流传，视频中慕尤丁和数名党员与一名老妇交谈，要他支持土团党。

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敦马助选交流非选情希盟危急询及首相敦马哈迪今天到双溪哥央助选，是否意味希盟选情告急时，慕尤丁说，这不应该成为课题。

慕尤丁说，虽然（首相在补选中出来助选）非（已倒台）国阵的传统，但是对于希盟，首相到双溪哥央主要是趁希盟在509执政联邦之后与社区人民会面交流。

他说，希盟上下出来助选是要确保候选人在补选中胜出。

“我相信首相和其它有无官职的希盟领袖到来，是要给予选民提供讯息，大家不要认为这是希盟选情告急的拉票招数。”

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慕尤丁说，他身在国阵时代曾担任副首相和选举竞选总监，特别是补选时，有个人影响力。

但是在现今希盟政府时代，每一个人，包括有没有官职者都参与补选，以确保希盟候选人取得胜利。

他相信在3月2日举行的雪兰莪士毛月州议席补选，所有领袖，包括有没有官职的领袖，以及首相都会下场助选。特别是大选过后，选民要见首相，要听首相的演讲。

“不要将敦马的到来视为希盟将败阵的理由。敦马也在波德申补选中到访，和助选人员一起争取选票。”