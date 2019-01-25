配合砂旅游年‧亚航机身印犀鸟 配合砂拉越旅游年，一架印有砂拉越犀鸟的亚航空中巴士320，将于2月2日由砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里，在古晋国际机场举行盛大的推介礼。

亚航执行董事拿督阿兹巴卡（左三）阿都华合阿兹（中）及莎扎（左二）参观犀鸟机身后合影。

（古晋25日讯）配合砂拉越旅游年，一架印有砂拉越犀鸟的亚航空中巴士320，将于2月2日由砂首长拿督巴丁宜阿邦佐哈里，在古晋国际机场举行盛大的推介礼。

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这架飞机的犀鸟图案已经完成，并印有由7种颜色组成的砂拉越旅游年标志：“砂拉越，无尽的探索”（Sarawak,more todiscover）。巨大的犀鸟图案在机身上，显得特别突出及显眼。

砂旅游局主席拿督阿都华合阿兹在参观亚航飞机后受访时表示，他对印有犀鸟及砂拉越字样的机身感到非常激动和骄傲，这表示，带有砂拉越色彩的亚航飞机，将飞往各个国家和地区，宣传砂拉越。

“第一次亲眼看到这架飞机时，非常激动，这是身为砂拉越人的骄傲和感动，因为犀鸟就印在飞机上。”

砂旅游局：准备迎接全球游客

与此同时，砂旅游局首席执行员莎扎也表示，这是该局的一个策略，希望借此向全世界推广砂拉越。除了机身外，5架亚航飞机的内部设计，也有砂拉越旅游年的标志，要向世人推广砂拉越。

她强调，随著这些宣传的进行，砂拉越已经做好准备，迎接全世界的游客前来，以达到砂拉越旅游年所设下的游客人次目标。

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“除了犀鸟飞机外，砂拉越局也注重在数码宣传，包括在各大城市进行数码宣传，介绍砂拉越。之前在荷兰，他们对我们的文化非常感兴趣，我们将专注在本地的旅游业发展。”

莎扎有信心，今年的游客人数将会增加。