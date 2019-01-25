指属私企商业项目‧MCMC澄清与EMIIG无关 大马通讯及多媒体委员会（MCMC）澄清，XiddingCellular Communication有限公司研发的马来西亚国际互联网网关（EMIIG）是个商业项目，并没有涉及该委员会。

（赛城25日讯）大马通讯及多媒体委员会（MCMC）澄清，XiddingCellular Communication有限公司研发的马来西亚国际互联网网关（EMIIG）是个商业项目，并没有涉及该委员会。

广告

该会发文告说，该公司持有1998年通讯及多媒体法令下的执照，所有在该法令下的执照持有者必须遵守条例。

文告说，持有执照不意味大马通讯及多媒体委员会为其背书。有意与1998年通讯及多媒体法令的执照持有者合作的任何一方都被建议进行全面调查。

EM-IIG项目推介礼于22日早上举行，副首相拿督斯里旺阿兹莎的新闻秘书在推介礼前一晚已事先通知媒体副首相不克出席，惟在场采访的媒体获提供一份以副首相名义发出的讲稿，后来由国会下议院副议长兼峇株巴辖国会议员拿督莫哈末拉昔代读，并主持了EMIIG项目的推介礼。

副首相办公室较后澄清，旺阿兹莎不曾代表政府将为该项目提供全面合作，并严厉警告任何未经许可滥用副首相名义及以其名义发布文告和讲稿的组织将会受到对付。