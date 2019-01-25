魏家祥：避免出现被剥夺危机．马华重新登记党产 马华总会长拿督斯里魏家祥说，马华在下野后地位已不同往日，且还处处面对当局刻意调查，包括一些区会组织也面对被吊销的可能性。但是，为了保住属于党的资产，他已指示总财政，为党所有产业进行重新登记，避免出现被剥夺的危机。

（柔佛．麻坡25日讯）马华总会长拿督斯里魏家祥说，马华在下野后地位已不同往日，且还处处面对当局刻意调查，包括一些区会组织也面对被吊销的可能性。但是，为了保住属于党的资产，他已指示总财政，为党所有产业进行重新登记，避免出现被剥夺的危机。

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他说，今天的我国与中国的关系完蛋了、棕油价格也惨不忍睹；也一直听到民间对政府批评之反馈，所以，我们要做好反对党角色，并在思维上作出调整，以做好（选举）准备。

他说：“今天我已看到一年轻人站出来，并来到马华总部申请加入马华，他们甚至指本身习惯做反对党。”

魏家祥昨晚出席马华峇吉里区会三机构办迎新春团拜晚宴致词时说，华社在多年前已不赞同将所有政府资助学校转换为政府学校，而只要求更公平分配拨款所有的学校。

他直言，若政府资助学校在转换为政府学校后，却不获更多资源，将是本末倒置的做法。

新政府逼马华放弃拉大

他强调，过去马华是全力维护教育发展，且有违教育发展的事皆不敢做；新政府上台后，却处处为难马华，千方百计逼使马华放弃拉曼大学学院。

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他坚决承诺马华必定会力保拥有5万4000名学生的拉曼大学学院不倒，把拉曼大学学院建设为顶尖的大专学府，让更多华裔学生到拉大求学。

出席者包括马华峇吉里区会主席拿督李俊滽、署理主席刘文行、副主席李锦兴、秘书蔡利发、马青区团团长林师恩及妇女组主席郑为劳。

另外，魏家祥表示，前首相拿督斯里纳吉突成为网红，显示了509大选时不受欢迎的人物，现在却变成很受欢迎。足以见得，马来社会对当下生活的艰苦已作出反馈。

要求公平拨款学校

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魏家祥强调，其实当反对党并不难，只要多关心实事与做好功课，做好监督政府任何不当的措施。

他披露，人民最关心的是生活环境与经济的好坏，而不是客政提供的一些数据，这是人民最基本的要求。

“我们相信下届大选，马华也能掀起像韩国瑜的流派，重取大马政权。”

改用区会服务

非关服务中心

他也澄清，马华并非关掉服务中心，而是缩小资源利用区会来继续为民服务。

他说：“如果没继续做（服务），（马华）就没机会。况且，今天的政治局势不一样，我们必须对更多大议题拥有高敏锐度，并对不合理的政策据理力争。”

另一方面。魏家祥今日在脸书分享到金马仑助选的感受，并指与选民交谈、聆听各族人民的声音，是很美好的事。

他也再次提出疑问：“手握42席的行动党，应该明确表态反对废除死刑？还是一直喊恭喜发财？在华社一党独大的行动党，应该勇敢表达反对‘新土著经济议程’？还是一直静静？”

此外，他也问：“打压拉大的林冠英，应该反对第三国产车？还是继续让敦马用人民的钱发展第三国产车？自诩史上最佳副教长的张念群，应该不断拖延统考？还是兑现竞选承诺？”

他要求选民思考，国会应该多一人“静静”、多一人闪避国家重大议题、多一人继续喊“恭喜发财”，还是多一把体现多元、增加制衡的声音？

希望南利当选

一起反废死

魏家祥祝福金马仑补选的国阵候选人南利莫哈末诺，希望对方顺利当选以增加制衡的力量，在3月11日起召开的国会会议一起“反废死”。

魏家祥也是亚依淡国会议员，他今日在脸书分享南利签署反废死的视频。

他也意有所指地指南利没有闪避重大议题，以实际行动签署支持反废死。