选委会：选民共31639．投票率料达72% 选举委员会主席阿兹哈指出，他预计金马仑国会议席补选的投票率可达72%。

阿兹哈（左二）巡察点算配备。左一为莫哈末依利亚斯。（图：星洲日报）

（金马仑25日讯）选举委员会主席阿兹哈指出，他预计金马仑国会议席补选的投票率可达72%。

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他说，可以在这场补选投票的合格选民共3万1639人。

29投票中心设86投票室

阿兹哈今日在选委会秘书拿督莫哈末依利亚斯陪同下巡视算票过程后在新闻发布会上表示，选委会明日将会开设29个投票中心和86个投票室。

补选投票日前夕，工作人员今日进行检查与点算配备和文件的最后工作并运送到各别的投票区，一切准备就绪迎接投票日。

部份中心提早关不应成课题

共811名工作人员聚集在计票中心了解投票日程序和点算配备，位于丹那拉打苏丹阿末沙中学的点算过程耗时约45分钟完成。

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针对一些投票中心过早关闭的投诉，阿兹哈认为，在第14届全国大选中，一些提早关闭的投票中心一样能取得高达83至85%的投票率，更何况这次补选，选委会已延长额外30分钟给其中一个投票中心，所以这不应再成为一项课题。

他说，这次补选将动用2架直升机负责运送偏远地区的票箱。

阿兹哈预计选举成绩可在明晚10时或之前宣布。

他也呼吁各竞选党派提醒他们的支持者提早出来投票。

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阿兹哈透露，迄今选委会已接获8宗选举投报，当中有5宗涉及买票；警方则接获29宗投报。