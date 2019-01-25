陈嘉亮：发帖邀点赞后．“中文纳吉NAJIB”被关闭 前首相拿督斯里纳吉的中文脸书专页──“中文纳吉NAJIB”被脸书关闭了！

（八打灵再也25日讯）前首相拿督斯里纳吉的中文脸书专页──“中文纳吉NAJIB”被脸书关闭了！

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民政党槟城州委陈嘉亮周四上午在脸书发帖，表示他在向友人发出邀请以点赞“中文纳吉NAJIB”

专页的讯息后不久，却发现有关专页竟然被马来西亚脸书关闭了。

他在帖文中写道：“在这里向所有朋友道歉，就在发邀请讯息之后不久，中文纳吉专页就被马来西亚面子书（脸书）封闭了！”

“我给你发了邀请讯息，如果觉得还可以，就l i k e一下吧，如果觉得不行，绝不勉强，如果觉得讨厌，请把我删了～”

陈嘉亮也在有关帖子上载了两张照片，其中一张为在脸书上邀请网友为“中文纳吉NAJIB”专页点赞的邀请名单截图，而另一张则相信是“中文纳吉NAJIB”被关闭前所发的最后一个帖文的截图。

有关截图的内容为呼吁网民为“中文纳吉NAJIB”脸书专页点赞并追踪的宣传推广文，以便能让更多人得到纳吉的第一手信息。

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成立三个月仅3600人关注内文中表示“中文纳吉NAJIB”成立至今三个月仅得3600人关注，未及国文官方专页的千分之一，因此希望网民通过社交媒体代为推广该专页。

内文中也指管理“中文纳吉NAJIB”脸书专页的小编们都是“义工”，因此并没有钱自费推广，并透露曾多次尝试要求脸书帮忙推广，但“奈何都被‘F B马来西亚’拒绝了”。

不过，陈嘉亮并没有在该帖文中表明自己是否“中文纳吉NAJIB”脸书专页的“义工”。