财政部与MDEC等合作‧监管ICO机制3月杪公布 财政部、马来西亚数字经济机构（MDEC）、马来西亚证券委员会及相关单位进行合作，制定全面数码货币交易和首次代币发行（ICO）的监管机制，预计在今年第一季度末公布。

（吉隆坡25日讯）财政部、马来西亚数字经济机构（MDEC）、马来西亚证券委员会及相关单位进行合作，制定全面数码货币交易和首次代币发行（ICO）的监管机制，预计在今年第一季度末公布。

广告

马来西亚数字经济机构今日发表文告表示，欢迎财政部采取任何形式的数码资产交易或首次代币发行的监控，并提供相关范围的详细说明。

“发掘区块链行业潜力符合马来西亚工业4.0的愿望，并为新企业家和企业提供额外的筹资渠道。”

财政部长林冠英在2019年1月14日披露，未经过马来西亚证券委员会批准而提供首次代币发行或管理数码资产交换的任何单位会被提控，若定罪将判处监禁10年和罚款不超过1000万令吉。

为实施数码资产监管，马来西亚证券委员会和国家银行将进行协调，以确保相关方面遵守两个监管机构管辖范围内的法规。