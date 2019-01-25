金马仑补选·彭总警长：投票日遇旅游高峰期·1148警力维持秩序 彭亨州总警长拿督查卡利亚指出，明天的金马仑国席补选投票日遇到金马仑的旅游高峰期，警方已作好准备，出动1148名警力驻守整个金马仑区，包括110名交警维持交通秩序。

查卡利亚（中）在彭亨州防范罪案及社会安全组副主任拉威（左）及金马仑警区主任阿沙里陪同下召开新闻发布会。

（金马仑25日讯）彭亨州总警长拿督查卡利亚指出，明天的金马仑国席补选投票日遇到金马仑的旅游高峰期，警方已作好准备，出动1148名警力驻守整个金马仑区，包括110名交警维持交通秩序。

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他说，金马仑每当旅游高峰期，预计将有很高的交通流量，而警方也已有所准备，上述110名交警将会确保当地交通顺畅，选民能够顺利和安全的出来投票。

他今日在金马仑补选媒体中心召开新闻发布会时，呼吁金马仑选民放心出来投票，以履行公民责任，明天也不会有道路出现封锁或改道的措施。

查卡利亚表示，金马仑补选竞选期展开至今日最后一天，警方共接获29项有关选举的投报，其中只有一项被开档调查（邮寄选票在网上流传事件），其余的转交至选委会和反贪委会去跟进调查。

询及投报的案件类型，他表示，有包括疑似贪污及滥用政府资源等案件，类型不多，但部份案件之间有关联。

他说，至今为止，竞选期没有出现混乱，一切情况都很安宁及受到控制，而警方也安排了公共秩序防暴部队随时候命，但根据经验，相信不会出现任何预料之外的事情，警方希望这种情况将会持续至补选结束。