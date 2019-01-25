军方首长：研究新科技利弊‧“不跟随他国封杀华为” 他说：“我们不能轻易跟随外国的做法，必须先稍等一会儿，等进行了仔细的研究，或采纳适合我们的部份。不是所有新的科技都会被视为具有破坏性的。”

负责学生及校友会事务的国防大学副校长莫哈末法兹（左）赠送第一张校友会协会的会员卡给丹斯里祖基菲里。

（吉隆坡25日讯）国防卫队首长丹斯里祖基菲里再纳阿比丁上将指出，国防卫队认同首相敦马哈迪的看法，即我们不能随意跟随他国的脚步起舞，必须仔细研究所有登陆我国的新通讯科技。

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他说：“我们不能轻易跟随外国的做法，必须先稍等一会儿，等进行了仔细的研究，或采纳适合我们的部份。不是所有新的科技都会被视为具有破坏性的。”

祖基菲里今日为国家国防大学校友会协会主持推介后，在新闻发布会上针对记者提问有关中国华为参与第五代（5G）行动网络建设对我国国防可能引发的威胁论，作出回应。

他披露，国防卫队本身也正展开研究和鉴定任何所谓可能通过5G通讯所构成的“威胁”。

“我相信通讯与多媒体部已经开始研究，而我们也依据我们的范围展开研究。

希望到时也能为政府提供我们的看法。”

近期完成研究报告

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他说，新科技的开发固然会为人们的生活带来便利，但不否认假如我们本身不采取防范措施，新的科技是有可能带来网络攻击或网络间谍活动方面的威胁。

有鉴于此，他说，在上述原因下，国防卫队目前正在探讨相关科技的技术空间。

他披露，国防卫队将在近期内完成研究报告。

精英顾问团主席敦达因日前表示，由于今天面临著“数码主权”的入侵，马来西亚有很好理由担心中国网络建设的指数上升至5G技术。

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较早时，出席今日推介礼还包括大马空军首长丹斯里阿芬迪、国家国防大学校长拿督阿都哈林中将等人。

参与推介礼的国防卫队三机构成员也多达2345人，把礼堂挤得寸步难行。