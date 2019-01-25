原住民村各有编织．为领袖戴“头饰”表尊重 原住民喜欢领袖人物到来拜访时，主人家一般上都会为领袖们戴上“草制头饰”，以表达对他的欢迎及尊重。

旺阿兹莎头上布隆多了鲜花。（图：星洲日报）

（彭亨．立卑25日讯）原住民喜欢领袖人物到来拜访时，主人家一般上都会为领袖们戴上“草制头饰”，以表达对他的欢迎及尊重。

广告

金马仑国会选区原住民占总选民的24%，政党领袖为了替自己阵线候选人争取胜利，深入原住民村庄免不了。

领袖进入村庄，作为主人家的原住民，一般上都会该些领袖们戴上“草制头饰”，各村庄有自的设计，五花八门。

原住民为“重要人物”戴上己村村民所编织的头饰，原因无它，只是对来者表达尊重。

“对于比较重要的来宾，村长会准备“草制头饰”并为贵宾戴上，表示隆重。”

无关传统习俗

一般来说，原住自己只有在跳“西旺”

广告

（SEWANG）舞时才会戴上这类头饰。

娶原住民女子作为妻子，2002年在新德鲁原住民村庄外区居住的垦殖民西迪说，其实这种称为“布隆”

的头饰，是原住民欢迎领袖的表现。

他说，这和原住民传统和习俗无关，一切都是尊重来宾。

广告

“和马来人迎宾一样，都是给予领袖欢迎。每一个村庄，每一个时候的布隆都会不同，有些插上花朵，主要是让布基更为美观。”

原住民阿桑说，原住民用露兜树（Mengkuang）的树叶或是椰叶编织布隆，成品可用各种形式呈现。

“在原住民，这很普通，主要是用以西旺跳舞用，至于给大人物，我的村庄未有这个仪式，因此大多数人没有给予注意。”

纳吉头上的布隆以露兜叶编织而成。（图：星洲日报）