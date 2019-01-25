陆兆福：确保恢复正常运作‧加速填补APAD空缺 他也促请公共服务委员会加速处理和批准填补该机构空缺，以解决该机构人手不足的窘境，因为有部份柜台因人手不足而无法提供服务。

（八打灵再也25日讯）交通部长陆兆福向商用车辆业者和公众保证，该部和陆路公共交通机构（APAD）正在竭尽所能以解决商用车辆执照申请个案积压，以及柜台的更新执照或准证服务延缓的问题，以确保该机构能尽快恢复正常的运作。

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他也促请公共服务委员会加速处理和批准填补该机构空缺，以解决该机构人手不足的窘境，因为有部份柜台因人手不足而无法提供服务。

他说，陆路公共服务机构（APAD）取代了陆路公共交通委员会（SPAD），并于今年1月7日正式投入运作，在此交替的过渡期，出现技术性问题和申请个案积压问题是预料中事，并希望业者和公众能谅解。

他今天巡视位于格拉那再也的APAD中马区办事处后，在新闻发布会上说，从1月7至14日，APAD总共接到5906份新申请，包括最繁忙的中马区办事处的2808份申请。

361职位只填补253个

陆兆福指出，该机构面临人手短缺的窘境，它在全国总共有361个职位，惟至今只填补了253个，仍有108空缺，例如格拉那再也办事处应该要有91名官员，但现在只有64名，即有27个空缺。

“一些空缺的出现是因为被吸纳的前SPAD官员不适应，或薪酬和福利不符合他们要求而自行辞职。”

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受制于程序延迟吸纳委任

他说，延迟吸纳和委任SPAD的前官员，主要是因公共服务委员会必须遵循筛选的程序，包括审查简历和资格，以及确定有关官员是否符合公务员的等级。

“我理解SPAD前官员的失望，但我们受制于程序，公共服务委员会也在试图提供帮助，这是公共服务委员会的权力，即使是部长，甚至是首相也没有权力委任公务员。”

他指出，内阁每个星期开会都会讨论此问题，他个人也在密切地监督情况，确保APAD的空缺能尽快获得填补。

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他说，SPAD拥有961名官员，未被吸纳到APAD的官员将由交通部属下的其他机构招募，如陆路交通局。

他强调，他现在最关注的是填补APAD的空缺，他希望所有空缺可以在下周获得填补，以助解决申请个案积压问题。

他解释，最严峻的不是柜台服务，而是需要时间的后端程序，所以现有的官员已经被要求加班和在周六工作，以清理积压的申请。

他说，根据APAD服务宪章，新申请需时21个工作日，现在不得已要延长至30个工作日。

出席者包括交通部副秘书长（管理）拿督加纳、物流及陆路交通组秘书拿督莫哈末法兹里、陆路公共交通机构（行动）副总监阿兹兰沙和商用执照组主任茱丽亚娜。