出自残疾人之手 . 年饼年饰欢迎预订 （古晋25日讯）喜乐双福关怀协会（Double Blessing）推出美味年饼和漂亮年饰，纯手工制作，绝对诚意满满，欢迎大家预订，为农历新年作准备之余，又能做善事。

喜乐双福关怀协会趁来临的农历新年推出年饼和年饰，欢迎民众预订，支持社会有需要的一群。

（古晋25日讯）喜乐双福关怀协会（Double Blessing）推出美味年饼和漂亮年饰，纯手工制作，绝对诚意满满，欢迎大家预订，为农历新年作准备之余，又能做善事。

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通过手作 自力更生

喜乐双福关怀协会秉持“给他们鱼吃，不如教他们捕鱼”的服务理念，为肢体和智能障碍者提供培训平台，鼓励他们自力更生，通过手作赚取津贴，也呼吁障者勇敢走出来。

这次配合农历新年的到来，该协会师生特别制作年饼和年饰，包括美味的坚果Q饼（大包20令吉及小包5令吉）、香脆酥炸花生（一盒300克15令吉）、酥炸香味马豆（一盒200克12令吉）及香酥紫薯片（一盒60克10令吉）。

此外，该会师生也精心设计大方又得体的年饰，名为“富贵花开”的年饰可垂挂在客厅，乃特殊儿精心设计及制作，每个12令吉或一对20令吉。

手工皂+丝袜玫瑰＝30令吉

同时，喜乐双福关怀协会配合即将来临的情人节，推出手工香皂（母乳），附加丝袜玫瑰一朵售价30令吉，让你趁浓浓蜜意的日子，为爱人献上心意。

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在农历新年，大家除了可以汽水招待宾客，还可以选择冲泡蝶豆花茶（每包20克4令吉），既美颜、护眼，又有抗氧化等功效，唯需注意孕妇及经期女性等特定群体不适宜。

如果你正在为农历新年作准备，欢迎向该会预订年饼、年饰或花茶，小小举动，便能为社会有需要的群体奉献绵力，鼓励特殊群体融入社会，给他们加油打气。

有意预定或了解更多，可致电082-549262或负责人Eddie电话016-8316207，喜乐双福关怀协会坐落在No 34, Lorong 22, Jalan Stapok, 93250 Kuching，开放时间为星期一至五早上9时至下午5时，脸书为喜乐双福关怀协会Persatuan OKU Kuching-House of Joy。





所有年饰由师生共同制作，绝对诚意十足。

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欢迎民众购买美味年饼招待宾客。