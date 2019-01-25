警方查1MDB舞弊案．急晤刘特佐父母 全国总警长丹斯里弗兹今日再次就调查一马发展公司（1MDB）舞弊案，发文告急晤4名男女，包括年轻富商刘特佐父母刘福平和吴玉幼，以及他的生意伙伴陈金龙，调查这起案件。

（吉隆坡25日讯）全国总警长丹斯里弗兹今日再次就调查一马发展公司（1MDB）舞弊案，发文告急晤4名男女，包括年轻富商刘特佐父母刘福平和吴玉幼，以及他的生意伙伴陈金龙，调查这起案件。

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另外一名女子则是来自新加坡的莎南娜艾因达斯达斯瓦妮；警方援引2001年反洗黑钱及反恐融资法令第4（1）条文调查一马公司弊案，目前正在寻找他们助查，并发表文告公布他们的身份。

这4名男女为：

1）莎南娜艾因达斯达斯瓦妮（Shabnam Naraindas Daswani）@娜塔莎米尔布里（Natasha Mirpuri）国籍：新加坡生日：1964年11月13日护照号码：E6121346C地址：No.19，Parkstone Road，437662 Singapore.

2）刘福平（Low Hock Peng，67岁）大马卡号码：520220-71-5059地址：No.69,Tanjung Bungah Park,11200Tanjong Bungah, Pulau Pinang.

3）吴玉幼（Goh Gaik Ewe，67岁）大马卡号码：521118——07-5408地址：No.69,Tanjung Bungah Park,11200 Tanjong Bungah, Pulau Pinang.

4）陈金龙（译音，Tan Kim Loong，41岁）大马卡号码：780213-14-6207地址：No.20M,Jalan5/40,TamanPusat Kepong,52000Kuala Lumpur.弗兹说，警方呼吁知情者可与警方合作提供详情，他们可拨电03-26101402联络武吉阿曼反洗黑钱组查案官符伟民警监（译音），或拨打019-2412826，向阿尔巴尼副警监提供情报。