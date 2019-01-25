陆兆福：减车祸率‧大道黑区拟装AES 交通部长陆兆福指出，该部正在和南北大道公司商讨在南北大道的车祸黑区，包括槟城大桥安装自动执法系统（AES）的建议，以协助减低车祸率。

陆兆福（右二）巡视陆路交通机构中马区办事处，亲自了解公众面对的问题和投诉。

（八打再再也25日讯）交通部长陆兆福指出，该部正在和南北大道公司商讨在南北大道的车祸黑区，包括槟城大桥安装自动执法系统（AES）的建议，以协助减低车祸率。

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他说，南北大道公司已经向该部献议透过企业社会责任（CSR）方式，由该公司出资在南北大道的车祸黑区，包括由该公司管理的槟城大桥安装AES。

他于今天巡视格拉那再也陆路公共交通机构（APAD）后，在新闻发布会上说，虽然南北大道公司愿意承担AES的安装费及维修费，完全不需动用公帑，但AES最终还是要由陆路交通局操作和管理，包括监控车速和开罚单等。

与南北大道公司商讨

“我们目前还与南北大道公司商讨有关建议，当然这也包括由南北大道管理的槟城大桥，我们会进行全面的研究，现在还没有任何的决定，如安装AES的数量和地点。”

陆兆福指出，AES的安装地点并不是随心所欲的，这必须要由陆路交通局及马来西亚道路安全研究院（MIROS）经过研究后才能决定。

他强调，安装AES，尤其是在车祸黑区的目的并非是“设圈套”来收取交通罚款，而是要提醒司机放慢车速，以避免发生车祸。

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新盼暂搁争议更多时间协商

5月31太久马反建议331

陆兆福指出，尽管新加坡要求把巴西古当飞行管制区及实里达机场仪表陆路系统的暂时性措施延长到今年5月31日，但我国反献议将日期缩短至3月31日。

陆兆福：敦马认限期过长

“首相敦马哈迪认为延长至5月31日的限期过长，并建议缩短到3月31日。”

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新加坡交通部长许文远周三在脸书专页中贴文说，他已向大马建议将实里达机场暂缓启用仪表降陆系统的期限延长，以让两国有更多时间讨论这项问题。

向新专员署提反建议

陆兆福今日巡视了位于格拉那再也的陆路公共交通机构（APAD）中马区办事处后，在新闻发布会上说，他已经联系新加坡驻马最高专员署，知会有关大马的新反建议，而大马目前还没有收到新加坡针对有关反建议的回应。

尽管如此，他说，马新双方都在积极和致力解决实里达机场的问题。

陆兆福形容，他与许文远在周三进行了直接和坦率的会谈。

马新两国外交部长于1月8日达成初步的安排，大马暂时不把新山的巴西古当上空列为永久飞行管制区，新加坡实里达机场则不启用仪表降陆系统，这两项措施为期一个月。