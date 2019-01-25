赵明福基金会关注扣留所命案．促警方人权委会调查 赵明福民主基金会高度关注最近发生的海事执法机构扣留所死亡案；家属指死者迪纳嘉兰在被扣押期间遭受刑求，以致他于1月13日死于巴生港口的海事执法机构扣留所。

（八打灵再也25日讯）赵明福民主基金会高度关注最近发生的海事执法机构扣留所死亡案；家属指死者迪纳嘉兰在被扣押期间遭受刑求，以致他于1月13日死于巴生港口的海事执法机构扣留所。

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赵明福民主基金会主席黄玉珠今日发表文告，促请警方针对此案展开独立和公正的调查，彻查是否有滥权违法的行为，同时促请人权委员会对所有扣留所死亡案件做人权稽查（Human rights audit），包括迪纳嘉兰的案件。

她说，人权稽查将能确保当下政府部门的政策、条例和执行符合人权标准，稽查的结论及随之而来的改革将可防止或纠正侵犯人权事件的发生和维护公众利益。

“人权稽查并非新概念，自2004年以来，澳洲人权委员会已经做过多次人权稽查范围包括青年扣留中心、纠正设施的操作、青年司法中心和对待妇女。

“过去20年，我们目睹超过1000人死于警察扣留所、反贪委员会扣留所、移民局扣留中心、监狱和海事执法机构。不寻常的偏高扣留所死亡率，令人质疑执法机关是否能保护被扣留者的基本人权，包括免于刑求、获取医疗和享有卫生环境的权利。”

促给人权委会更多拨款

黄玉珠说，政府必须给予人权委员会更多拨款，以落实人权稽查的工作，内阁必须给予人权委员会全力支持，确保所有政府部门配合人权稽查。

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迪纳嘉兰年仅31岁，他与妻子育有两个孩子。他与另一名嫌犯在雪邦县丹绒谷绒的船上被海事执法人员逮捕，他被指拥有23公斤的甲基安非他命，自2019年1月9日起被延长扣留7天。

在1月13日，巴生港口的海事执法机关扣留所指他上吊身亡；但是，迪纳嘉兰的父亲和叔叔表示，在数天前的会面中，迪纳嘉兰投诉他在扣留中心被殴打。

