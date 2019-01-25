律师楼：尽力提供文件．配合警方查高盛发债券 Rahmat Lim与合伙人律师楼说，他们已给予警方充份合作，并会继续在法律范围内给予全力合作。

（八打灵再也25日讯）Rahmat Lim与合伙人律师楼说，他们已给予警方充份合作，并会继续在法律范围内给予全力合作。

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“我们已在警方的要求下，提供所有不受限于律师与客户特权限制的文件，但我们受限于法律，无法提供其他对方所要求的文件。”

该律师楼针对昨日的媒体报道发文告澄清，该事务所曾在高盛债券发行中扮演非常有限的责任，仅为一家首席法律顾问的英国国际律师事务所提供支援。

该律师楼也证实，警方昨日上门向该事务所索取两份与债券发行有关的文件。

全国商业罪案调查总部代总监拿督赛夫说，警方是于前天获得庭令后，在昨早10时左右派员突击该律师楼。

英文财经媒体《The Edge》报道，Rahmat Lim律师楼是因拒绝配合警方索取文件的要求而召来警方上门搜索，而另一间同样与一马发展有限公司有业务的Wong与合伙人律师楼则因配合警方的调查交出相关文件而免于被突击搜查。