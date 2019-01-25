比特币投资纠纷绑架商人．撕票弃尸．4男控谋杀 4名男子疑因比特币投资，与一名沙巴商人发生纠纷，随后更将他绑架勒索60万令吉赎金，不料还未收到赎金，绑匪就撕票，丢弃在安邦路一间医院急诊室。

4名被告被押往法庭面控时，以衣服遮脸避开摄影镜头。（图：星洲日报）

（八打灵再也25日讯）4名男子疑因比特币投资，与一名沙巴商人发生纠纷，随后更将他绑架勒索60万令吉赎金，不料还未收到赎金，绑匪就撕票，丢弃在安邦路一间医院急诊室；4名男子随后已被警方逮捕，今早以谋杀罪名被控上庭。

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一被告胞兄是拿督衔巫青执委

4名被告当中，37岁的达菲克胡欣是巫青团一名有拿督头衔执委的弟弟，另外3名被告分别是马斯沙阿末、赛夫阿努亚及莫哈末沙菲鲁，他们都是27岁。

除了上述4名被告外，加影警区主任扎菲助理总监昨日也指出，警方还在寻找另一名住在斯里鹅唛花园SG9/33路的巫裔男子卡玛胡欣（35岁）助查此案。

4名被告是在今早被控上加影法庭，他们被指控在本月2日下午4时至隔日上午11时25分，在乌鲁冷岳斯里布特拉镇2/5B路的一间住家，杀死42岁的死者哈里斯慕鲁丁，抵触刑事法典302（谋杀）条文。

4名被告在聆听控状后，表示明白，但没记录是否认罪；他们也不被允许保释外出，案件将在下个月26日过堂。

索60万未到手

先撕票

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据国文报章《KOSMO！》报道，42岁的死哈里斯慕鲁丁相信是于本月2日傍晚6时20分，在万宜斯里布特拉镇住家遭4名男子绑架，绑匪随后致电死者妻子索取60万赎金，岂料赎金未付已被撕票。

据知，绑匪绑架死者时开走其2辆轿车，起初要求6万令吉赎金，孰料翌日凌晨便加码要求10倍赎金，死者妻子随即报警，而警方也在同一天接到投报，指有一名男尸被弃在安邦路一间医院急诊室。

据了解，死者身体和头部遭人殴打受伤，警方在接获投报后展开追查，雪州刑事调查主任法兹阿末高级助理总监随后证实，警方已于本月12至17日，逮捕10名卅余岁男子助查，除了4名被告，其余的男子已获释。