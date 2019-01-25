拒撤指控贴文被诉藐视法庭．养牛案拉菲兹或获和解 因拒绝撤下6篇与国家养牛中心弊案相关文章，而遭国家养牛中心有限公司执行主席拿督斯里莫哈末沙烈等两造起诉藐视法庭的公正党副主席拉菲兹，今日在高庭法官拿督聂哈斯末的调解下，有望庭外和解这起纷扰许久的纠纷。

（吉隆坡25日讯）因拒绝撤下6篇与国家养牛中心弊案相关文章，而遭国家养牛中心有限公司执行主席拿督斯里莫哈末沙烈等两造起诉藐视法庭的公正党副主席拉菲兹，今日在高庭法官拿督聂哈斯末的调解下，有望庭外和解这起纷扰许久的纠纷。

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拉菲兹的代表律师拉兹兰及莫哈末沙烈的代表律师丹斯里沙菲宜阿都拉异口同声表示，法官今日在内庭会见双方时，劝解双方当事人和平解决这起纠纷。

拉兹兰说，法官已择订案件于2月11日再过堂，以了解双方谈判的进展。

高庭是于2017年5月23日同意发出准令给莫哈末沙烈等两造，以审理沙烈要求宣判拉菲兹藐视法庭的申请。

拉菲兹被指在其个人部落格及公正党的官网上，分别撰写和刊登了6篇被指罔顾高庭禁令的诽谤性内容，所以沙烈要求高庭宣判拉菲兹藐视法庭。

国家养牛中心和沙烈是因不满被指滥用政府的低息贷款在吉隆坡孟沙区购买8间店铺，而于2014年6月3日入禀高庭起诉拉菲兹和持有《当今大马》的Mkini Dotcom私人有限公司。

高庭法官阿兹祖在2016年10月31日宣判拉菲兹必须因诽谤国家养牛中心及沙烈而赔偿20万令吉，以及支付10万令吉堂费，并发出禁令禁止拉菲兹继续发表对国家养牛中心及沙烈构成诽谤的言论。

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不过，拉菲兹被指罔顾高庭禁令，继续发表了6篇诽谤国家养牛中心的文章。

