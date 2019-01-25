春节前后5天禁重型车上路‧交通局29日起展开道安行动
春节前后5天禁重型车上路‧交通局29日起展开道安行动
（吉辇25日讯）陆路交通局将在农历新年期间展开道路安全行动，并在2月2日、3日、4日、9日及10日禁止重型商用车辆上路。
重型车辆包括超过7500公斤的罗里、拖格罗里、载树桐罗里、载洋灰罗里、沙石罗里、载建筑材料罗里。
陆路交通局总监拿督斯里沙哈鲁丁说，配合农历新年的到来，陆路交通局将从1月29日至2月12日在联邦大道及及各高速大道展开道路安全行动，确保大家安全行驶。
第2间大道执法站开幕
他今日为陆路交通局南北大道昆仑新芒魏休息站全国第2间大道执法站主持开幕礼后说，全国2000名陆路交通局官员假期冻结，以在新年道路安全行动执行任务。
首间在大道设立的执法站是于去年在雪州龙溪的第二中环衔接大道。
大道执法站提供的服务包括检查罚单及黑名单、接受公众投诉及大道巡逻工作。昆仑新芒魏站属北部区域，执法范围从亚罗士打至丹绒马林。
另外，沙哈鲁丁说，在自动安全醒觉系统（AWAS）生效后，从去年9月至12月杪，陆路交通局共发出9万5850张罚单，其中1万876名违例者缴付了罚款，陆路交通局也将其中2万8512名违法车主控上庭，其他会陆续上庭，同时列入黑名单。
他说，所有接获AWAS罚单的车主，须在60天内快速清还，以解除黑名单限制。陆路交通局也向缺席法庭的车主发出逮捕令。
沙哈鲁丁也说，陆路交通局于今年在南北大道江沙坠道装置4架电眼，以AWAS拍摄违规车辆，当局所规定的时速为不超过时速80公里。
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