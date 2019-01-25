春节前后5天禁重型车上路‧交通局29日起展开道安行动 陆路交通局将在农历新年期间展开道路安全行动，并在2月2日、3日、4日、9日及10日禁止重型商用车辆上路。

沙哈鲁丁为陆路交通局在南北大道昆仑新芒魏休息站所设立的执法站主持开幕签名。旁为南北大道董事经理拿督阿兹曼依斯迈。

（吉辇25日讯）陆路交通局将在农历新年期间展开道路安全行动，并在2月2日、3日、4日、9日及10日禁止重型商用车辆上路。

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重型车辆包括超过7500公斤的罗里、拖格罗里、载树桐罗里、载洋灰罗里、沙石罗里、载建筑材料罗里。

陆路交通局总监拿督斯里沙哈鲁丁说，配合农历新年的到来，陆路交通局将从1月29日至2月12日在联邦大道及及各高速大道展开道路安全行动，确保大家安全行驶。

第2间大道执法站开幕

他今日为陆路交通局南北大道昆仑新芒魏休息站全国第2间大道执法站主持开幕礼后说，全国2000名陆路交通局官员假期冻结，以在新年道路安全行动执行任务。

首间在大道设立的执法站是于去年在雪州龙溪的第二中环衔接大道。

大道执法站提供的服务包括检查罚单及黑名单、接受公众投诉及大道巡逻工作。昆仑新芒魏站属北部区域，执法范围从亚罗士打至丹绒马林。

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另外，沙哈鲁丁说，在自动安全醒觉系统（AWAS）生效后，从去年9月至12月杪，陆路交通局共发出9万5850张罚单，其中1万876名违例者缴付了罚款，陆路交通局也将其中2万8512名违法车主控上庭，其他会陆续上庭，同时列入黑名单。

他说，所有接获AWAS罚单的车主，须在60天内快速清还，以解除黑名单限制。陆路交通局也向缺席法庭的车主发出逮捕令。

沙哈鲁丁也说，陆路交通局于今年在南北大道江沙坠道装置4架电眼，以AWAS拍摄违规车辆，当局所规定的时速为不超过时速80公里。