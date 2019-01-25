基督徒挑战使用“阿拉”案·3月22料有新进展 基督徒到底是否可使用“阿拉”字眼作为教材，有望在近期内取得新进展。

（吉隆坡25日讯）基督徒到底是否可使用“阿拉”字眼作为教材，有望在近期内取得新进展。

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砂拉越基督徒吉尔艾琳的代表律师阿努透露，承审本案的法官拿督诺碧（迄今已擢升为上诉庭法官）谕令各造，包括较前要求高庭展延裁决的总检察署必须在3月22日，针对这项重要的课题厘出一个解决方案。

原订去年6月裁决

他说，高庭原订于2018年6月针对其当事人挑战基督徒是否可使用“阿拉”字眼作为教材一案作出裁决，不过，总检察署基于需要更多时间咨询甫上任的总检察长汤米汤姆斯的意见，而要求展延裁决。

较早前，总检察署一直对吉尔艾琳所提出的挑战持反对立场，不过，在汤姆斯上任后，这起备受国人瞩目的案件料将出现新的进展。

吉尔艾琳是于2008年5月11日从印尼飞抵吉隆坡廉航终站时，被关税局扣押8张含有“阿拉”字眼的基督教教材光碟，她较后入禀高庭提出挑战。

高庭法官拿督查哈拉在2014年7月21日基于关税局高级官员苏查娜犯了“越权”的错误，即在没有获得部长首肯的情况下充公有关光碟，而撤销内政部充公光碟的决定，并谕令内政部归还所有光碟。

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根据1984年印刷及出版法令第9条文，只有部长被赋予绝对的权力，决定是否扣押或充公任何被指威胁公共秩序、道德、安全或扰乱民众思想等的刊物。不满裁决的内政部较后入禀上诉庭提出上诉。

以拿督东姑迈姆、拿督阿邦依斯甘达和拿督斯里查卡利亚组成的上诉庭三司是于2015年6月23日裁决内政部必须在1个月内归还8张含有“阿拉”

字眼的基督教材光碟给吉尔艾琳。

同时，上诉庭也批准吉尔艾琳所提出的“反起诉”，谕令另一名高庭法官诺碧开庭审理基督徒是否可使用“阿拉”

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字眼作为教材的课题。