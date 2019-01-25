首次访泰‧阿兹莎为联熹滤水厂开幕 副首相拿督斯里旺阿兹莎今日为联熹控股公司（Ranhill）位于泰国罗勇阿马达城工业区的滤水厂主持开幕。

旺阿兹莎（中）为联熹控股公司在泰国的滤水厂工程开幕。右一起沙拉胡丁及韩 丹；左二为马祖基。

（泰国‧曼谷25日马新电）副首相拿督斯里旺阿兹莎今日为联熹控股公司（Ranhill）位于泰国罗勇阿马达城工业区的滤水厂主持开幕。

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马新社报道，罗勇距离曼谷约2小时车程，该治水厂有能力处理每日700万公升（mld）的食水。这也是旺阿兹莎首次访问泰国。

联熹控股公司主席兼首席执行员丹斯里韩丹莫哈末表示，该项建设、营运及转移工程是一项为期20年的特许经营合约，由联熹子公司AnuRak治水设备公司与阿马达水供公司自去年3月签署。

联熹在泰国拥2滤水厂

该集团在泰国投资的水供、废水及治理排污水的总额约9亿9200万泰铢（1亿2959万令吉），合约期间通过收买食水可获得超过41亿泰铢（5亿3562万令吉）的收入。

一旦该工程完工，联熹将在泰国拥有两座治水厂，分别可以处理每日17百万公升及10百万公升的食水，上一个治水厂已与2008年开始运作。

韩丹表示，治水目前成为该集团日益重要的海外业务，通过再循环排污水，可以有效满足工业的替代水源需求。

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出席者还有农业及农基工业部长拿督沙拉胡丁、外交部副部长拿督马祖基及大马驻泰国大使拿督佐杰山姆尔。