巴刹喂鸽屡劝不听．菜头粿伯打伤卖蛋伯 一名卖菜头粿的小贩疑不满另一名鸡蛋小贩在巴刹喂鸽子，还屡劝不听，今早一怒之下打得对方头破血流，引起群众讨伐。

鸡蛋伯遭打至头破血流，旁人拿纸巾替他压住伤口止血。

（八打灵再也25日讯）一名卖菜头粿的小贩疑不满另一名鸡蛋小贩在巴刹喂鸽子，还屡劝不听，今早一怒之下打得对方头破血流，引起群众讨伐。

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根据脸书用户上载的视频，一名年逾70岁的阿伯遭人打破头，血流不止，旁人不断拿纸巾替他压住伤口以止血；而打人者则大声与其他民众叫嚣，声称不是有意打人，而是对方“讲不听”。

据了解，这起事件于今早10时许，发生在蒲种市中心宏愿花园早市巴刹。

据悉，被打的鸡蛋阿伯收档后便开始在巴刹喂鸽子，引起卖菜头粿的阿伯不满，继而劝阻鸡蛋伯停止喂食鸽子，但鸡蛋伯不听，结果菜头粿伯一怒之下，竟动手打伤鸡蛋伯。

警方：未接投报

眼见鸡蛋伯头破血流，在场目睹的小贩和民众纷纷劝解和指责菜头粿伯，一时令现场争吵不休，而菜头粿伯不久即收拾档口，匆匆驱车离开，这段画面也被网民拍下上传脸书。

据知，菜头粿伯已非首次劝阻鸡蛋伯喂鸽子，因此有网民留言指2名阿伯加起来逾百岁，并认为事出必有因；也有网民指农历新年将至，应和气生财，无需冲动还打伤老人家。

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对此，蒲种再也警区张蔡志文助理警监受询时指出，警方并没有接获这起投报。