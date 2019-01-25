“没想到当年婴儿任元首”·彭苏丹前保姆感荣幸 彭亨州苏丹阿都拉殿下即将出任第16任国家元首的消息让全彭子民欣喜，尤其是在北根一名84岁马来妇女哈希玛末阿里更是万万没想到，当年出生仅3天就交给她照料的婴儿，即将成为国家元首。

哈希玛末阿里提供当年与童年时期的阿都拉殿下合照的珍贵照片。

（关丹25日讯）彭亨州苏丹阿都拉殿下即将出任第16任国家元首的消息让全彭子民欣喜，尤其是在北根一名84岁马来妇女哈希玛末阿里更是万万没想到，当年出生仅3天就交给她照料的婴儿，即将成为国家元首。

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哈希玛末阿里当年受雇于彭亨州前任苏丹阿末沙殿下，作为当时尚在襁褓中的阿都拉殿下的保姆，当她听说现年60岁的阿都拉殿下即将成为国家元首，让她感到与有荣焉。

肯定殿下会善待子民

“这位就是当年我在他小时候，称呼他为‘东姑阿兰（Tengku Alam）’的婴孩，如今我们称呼他为苏丹阿都拉殿下，并且将尊称他为元首。

“我可以肯定，苏丹阿都拉殿下将成为一名对待子民及这个国家既善良又公正的统治者，这是因为殿下在小时候就已经拥有这些优秀特质。”

哈希玛末阿里日前在北根甘榜孟卡沙的住处，接受马来前锋报记者访问时，如此表示。

她回忆起当年担任殿下的保姆点点滴滴时，她表示她在17岁就获得当年仍是彭亨州王储的阿末沙殿下传召入王宫，以便照料其长子东姑阿都拉。

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“当年我就住在北根孟卡冬阁行宫，负责照料阿都拉殿下，直到他7岁为止。”

她披露，小时候的阿都拉殿下是非常讨人喜爱、善良又聪明伶俐的孩子，即使事隔多年，她年事已高，但是当年与殿下相处的画面仍然记忆犹新。