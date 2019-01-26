加强海军防卫能力·2巡逻舰年杪交货 （亚庇25日讯）大马皇家海军东部舰队将在今年杪接收2艘近海巡逻舰（LMS），以加强海军的防卫能力。

莫哈末雷扎（站者右）首次以海军首长身份巡视实邦加海军基地。

（亚庇25日讯）大马皇家海军东部舰队将在今年杪接收2艘近海巡逻舰（LMS），以加强海军的防卫能力。

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海军首长拿督莫哈末雷扎指出，巡逻舰装置了现代化海上武器，让海军面对巨大挑战之外，也可提升士气。

“海军今年会接收许多资产，包括在年底抵达的2艘近海巡逻舰。”

设备逐步升级

莫哈末雷扎今日首次以海军首长身份巡视实邦加海军基地之后，向记者说，海军将根据政府财政能力，分阶段更换船舰。

他说，为了提升我国海上防卫能力，海军采取完整提升措施，包括海军成员的住宿、增加设备和更换旧船。

他指出，海军重视人力资源，并深信提供住宿便利可使海军在执勤时没有后顾之忧。

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莫哈末雷扎指出，他这次前来沙巴，巡视了5个岸外基地，亲身了解海军的情况。

“虽然他们离岸外很远，但我发现他们的士气高昂。”

东部舰队司令拿督阿都拉曼、海军基地总司令拿督朱赫米及第二军区司令拿督沙比里也在实邦加海军基地迎接莫哈末雷扎。