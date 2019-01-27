﻿Panasonic Big Cubie 多功能蒸氣烘烤箱‧烹調年菜更出色 每个人对妈妈的记忆总是深刻的，特别是她在厨房忙碌的身影,一手包办了一家大小的“伙食问题”。趁着这个新年为她增添一个好帮手--Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱，让烹饪过程变得更简易，与家人围坐享用佳肴。

每个人对妈妈的记忆总是深刻的，特别是她在厨房忙碌的身影,一手包办了一家大小的“伙食问题”。趁着这个新年为她增添一个好帮手--Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱，让烹饪过程变得更简易，与家人围坐享用佳肴。

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Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱可以蒸、焖、健康炸、烧烤、烘培和发酵，加上内置30道预设菜单，只需放入所需食材并选定烹饪模式，没多久即可享用美味膳食。妈妈还能跟孩子们一起动手下厨，想要煮出满满一桌健康美味的美食都没问题！

四模式健康烹调

Panasonic Big Cubie采用超高温细密蒸气技术(Superheated Steam)，超过100℃的高温蒸气（纳米大小），不会瞬间形成空气中的水滴。

相较于以往的蒸气烘烤箱，Panasonic超高温细密蒸气烘烤箱进行了诸多升级。三孔三段高温蒸气配合烘烤箱背部大热风及顶部蜂窝状加热网，形成了立体环绕式多重加热，快速烹调的同时也可以锁住食材的水分及营养，并形成均匀烤色。

最能够体现其优势的便是Panasonic蒸气烘烤箱独创的健康蒸功能，有三档温度可调，适用于不同菜品，通过排出的细密高温蒸气，使食物快速受热，水分不回渗，达到干蒸的效果。同时能够沥去食材表面的多余油脂，有助于减少氧化，最大程度减少养分流失。

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Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱還设有低温蒸、原气蒸、健康蒸和慢蒸等四种模式。低温蒸鲜嫩爽滑、原气蒸原汁原味、健康蒸锁住营养、慢蒸纯正入味，四种烹调方式给予用户不同体验。无论是蒸水蛋、海鲜、蔬菜或包子，不同食材均有出色表现。

蒸气+烤焗 烹調更健康

Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱高温烤焗功能同样出色。用家可确保蒸气焗炉完全预热后，才选择合适的温度开始烹调，使食物烤色更均匀。

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蒸气烤焗功能配合蒸气及烤焗二合一烹调，在烘烤食物的同时会喷洒蒸气，使蛋糕更松软、肉类更多汁。其烧烤功能可用于烤吐司、烟肉等薄片食物。用家亦能使用“健康炸模式”只需少量或无需食油，便可达到传统油炸效果，比传统的油炸烹调更健康。

轻松制作 松软面包糕点

如果你是甜品爱好者，你会疯狂爱上Panasonic Big Cubie蒸气烘烤箱！它能够准确营造出面团发酵所需要的温度和湿度，使用时会补偿蒸气，有利酵母生长，使到面团松软可口，减少发酵时间。在家中亦能轻松制作出各种口感松软的面包、批萨、酸奶、糕点。

设时间炖煮 无需看火候

現在只需设定炖煮时间（1小时半至3小时），方便妈妈们不需一直看顾火候，亦能煲出一锅靓汤。这款蒸气焗炉用来炖汤，味道清香四溢，用来炖肉则滋味浓郁。

食谱

大蒜蝦蒸蛋

材料：

4瓣蒜，切碎

一汤匙油

4根葱

中虾，将虾头和虾尾去壳。

1/4杯水

半汤匙盐

半汤匙糖

2颗鸡蛋，与三汤匙。

水一起搅拌

1/4 麻油

一撮白胡椒

做法：

1. 在碗中搅拌蒜米和油，用“健康油炸模式”烹调10分钟。

2. 三根葱放在碟子地步，然后把虾铺排在上面

3. 盐、糖和胡椒加水搅拌，淋在虾只上面。

4. 用健康蒸煮模式及设定150℃蒸4分钟，倒入鸡蛋混合再继续蒸煮7至9分钟。

5. 淋上芝麻油，用蒜米和切碎葱花装饰。

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