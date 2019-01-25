封面标题“特朗普火速离白宫”．山寨《华邮》随街派发 《华盛顿邮报》本月16日被造假，并在白宫附近的街头上派发，封面标题为《特朗普火速电离开白宫，解除危机》，封面图则是美国总统特朗普闷闷不乐地往车的方向走去的照片。

《华盛顿邮报》通讯部副主任克莉丝推文向读者致歉。

（八打灵再也25日讯）美国老牌报纸《华盛顿邮报》竟出现山寨版！

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《华盛顿邮报》本月16日被造假，并在白宫附近的街头上派发，封面标题为《特朗普火速电离开白宫，解除危机》，封面图则是美国总统特朗普闷闷不乐地往车的方向走去的照片。

中国新浪打假网站《捉谣记》引述《今日俄罗斯》报道指，某非营利组织是于前天早上在白宫附近派发假报纸。

《华盛顿邮报》在特朗普上任满1个月后，即2017年2月，将该报口号改为民主死于黑暗，假报纸的口号却是民主在行动中苏醒。

该报公关团队就此事在官方推特推文写道，“有假的《华盛顿邮报》出现在华盛顿市中心，我们发现有个网站试图模仿《华盛顿邮报》。它们并非我们的产品，我们正关注此事。”

该报通讯部副主任也推文说，该报不容忍他人造假成为《华盛顿邮报》，并对所造成的困扰向读者致歉，并表示该报正寻求方法禁止他人非法使用该报商标。