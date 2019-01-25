女郎试用2个月长高15cm？．“增高精油”不能增高 社交媒体近期出现网络广告，声称涂抹“增高精油”两个月就能增高15公分，大人也适用。新加坡卫生科学局指出疗效不实，劝请公众切勿购买。

“增高精油”广告宣称让使用者在3个月内长高12公分。（网络照）

（新加坡25日讯）社交媒体近期出现网络广告，声称涂抹“增高精油”两个月就能增高15公分，大人也适用。新加坡卫生科学局指出疗效不实，劝请公众切勿购买。

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有读者告知《新明日报》，最近不时会在脸书看到助人增高的网络广告，其中一个卖的是“增高精油”，贴文宣称：“后港163女孩，几个月变成176，成功当上空姐！”

记者点击链接到一个英文错误百出的网页，内容写道可用精油增高，还称七天无效就退款1万元（约3万令吉）。

网页还有一名女郎的“试用心得”，称每天用精油按摩20分钟，2个月内就长高15公分，即使过了25岁也适用，不过记者发现，附上的是一名韩国知名女模的照片。

网页也写道，产品在日本研发，一出就卖出6000万件，随之附上表格供公众填妥资料，称可送货上门再付款，两瓶49元（约150令吉），但网页从头到尾都没有放上产品的照片。

卫生科学局回复询问时指出，这些所声称的疗效都是不实的，目前没有医学证明有任何口服或是外用药物，能帮助增高。当局提醒消费者不要轻信更不要购买。

卫生科学局也表示，要小心将成效夸大、过于“天方夜谭”的药物，这些产品或含有一些受管制药物。此外，这些药物或也含有违禁、未申报的有毒成份，对身体有害。

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中西医：天方夜谭

中西医皆表示，发育期后长高是天方夜谭。

受访中西医都驳斥“增高药”宣称的效用，伊丽莎白诺维娜医院骨科矫形高级顾问医生李浩洲就说，一般人一旦过了发育期，基本上不可能再长高，18到25岁间或能再长个一两公分，但25岁以上就不会再长了，要在短时间内身高激增，根本是天方夜谭。

张磊中医师也说，不可能有这种增高药或增高精油，公众绝对不要信以为真，否则身体出问题就糟了。