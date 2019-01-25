媒体：看来瘦身健康．特朗普官方照疑修图 美国总统特朗普发布在社交媒体上的官方照片，经过媒体对照后揭发疑似经过修图，以让特朗普看起来更瘦和健康，也被媒体笑称制作这些“假照片”宛如自制“假新闻”。

媒体将特朗普在Flickr的官方原图（右图）及其社交媒体的同一官方照片（左图）对比，发现特朗普的照片经过修图后头发更加整洁，而手指也变得更长。

（八打灵再也25日讯）美国总统特朗普发布在社交媒体上的官方照片，经过媒体对照后揭发疑似经过修图，以让特朗普看起来更瘦和健康，也被媒体笑称制作这些“假照片”宛如自制“假新闻”。

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美国白宫周三在社交网站发布特朗普的官方照片，网站Gizmodo随后发现，白宫在社交网站Instagram及脸书所发布的特朗普官方照片有明显不同，社交媒体的特朗普照片看起来更加精神和瘦。

Gizmodo网站将Flickr网站发布的原图与之后在Instagram及脸书发布的相同照片对比，而发现了其中两张照片有疑似修图痕迹。

其中一张照片是特朗普穿西装和领带向前望，举起右手，伸出食指指向前方，对比后发现，特朗普比原图变得更瘦，头发也较为整洁，手指变得较长。

另一张照片则是特朗普站在飞机机舱外挥手，该照片也怀疑经过修图，因为颈部看起来比原图较瘦，腹部也较平。

今次已非首次有人批评特朗普及其家人刻意改图。特朗普和白宫均拒绝作出回应。

特朗普的手掌大小，过往经常被政敌和电视谐星拿来作笑柄。在2016年大选中与特朗普对垒的共和党参选人鲁比奥曾经说：“我不明白为何他的手，好像一个5.2尺的人的手那么细小。”