卡立：提升素质更多利益‧“mySalam间接弱化医疗服务” 巫统副主席拿督斯里莫哈末卡立表示，政府应提供有素质的医疗服务，而非专注于提供保险计划，并认为B40全国保障计划（mySalam）将间接弱化马来西亚公共医疗服务。

（柔佛‧新山25日讯）巫统副主席拿督斯里莫哈末卡立表示，政府应提供有素质的医疗服务，而非专注于提供保险计划，并认为B40全国保障计划（mySalam）将间接弱化马来西亚公共医疗服务。

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莫哈末卡立发表文告表示，世界卫生组织强调，医疗服务素质是非常重要的，他为此质问政府为何政府不提供有素质的医疗照顾服务，却反而专注于提供保险计划？

“我们需要更多能够提供更好医疗素质的医院，我们不能因拥挤的病床和被迫长时间工作的医护人员而满意。我们必须关注用以改善如医生与病人的比例、服务素质等开支的重要课题。”

指与世卫原则不相符

他指出，B40全国保障计划将导致更多病患和专科医药人员转往私人医院，间接地弱化马来西亚公共医疗服务。

他表示，B40全国保障计划与世界卫生组织的健康保障原则不相符。1948年的世界卫生组织宪章阐明所有人拥有平等的医疗服务、医疗服务需有良好素质且让享有服务者的健康更理想，以及确保相关服务的费用不会让民众暴露在金钱风险之下。

莫哈末卡立表示，B40全国保障计划只针对369万名B40群体，M40群体又该如何获得服务？

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他提及国家银行报告显示非B40群体的390万成年工作人士没有获得保险保障。政府将M40群体排除在这项保障计划外有甚么意义呢？M40群体在未获得雇主的医药保障和失业的情况下，将面对极大影响。至于自雇人士一旦面对经济问题，也将遭受双重打击。”

他表示，B40全国保障计划显然需要各造的回馈，政府不应在没有深入研究之前推介新措施，以免犯下此前的各类错误。