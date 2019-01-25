约200万人受惠‧李文材：PeKa B40也提供补助金 他对星洲日报说，受惠者大约有200万人左右，健康检查包括验血和验尿，检验他们的血压、糖尿病及肾脏功能等。

（八打灵再也25日讯）卫生部副部长李文材说，全国健康检查计划（PeKa B40）为50岁以上的B40群体提供身体检查计划，还包括提供鼓励癌症患者接受治疗补助金、接受治疗的交通津贴，以及医疗辅助器材的补助。

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他对星洲日报说，受惠者大约有200万人左右，健康检查包括验血和验尿，检验他们的血压、糖尿病及肾脏功能等。

“在城市地区的受惠者可以前往私人诊所检验，在缺乏私人诊所的乡区则由卫生部的政府诊所（klinik kesihatan）负责。”

他说，这项拨款1亿令吉的计划，第一个部份是身体检查，第二部份则是经过诊断证实患有癌症后，愿意接受并完成治疗者，当局将会给予一次性的1000令吉补助。

他说，第三部份则是提供接受治疗的交通津贴，西马的补助最高为500令吉，东马则是1000令吉，补助他们接受治疗的交通费。

他指出，第四部份则是如果受惠者治疗时需要一些医疗器材，例如白内障的内植镜、义肢等，也能通过这项计划索取相关费用。

参与者需登记

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他说，由卫生部负责的PeKaB40计划会与财政部的B40全国保障计划（mySalam）一起进行，参与者需要登记，较后会公布详情。

首相敦马哈迪已经于周四推介B40全国保障计划（mySalam），而卫生部长拿督斯里祖基菲里将于下周一公布PeKaB40计划的详情；财政部方面将会在近期内公布mySalam的详情。

经济拮据B40群体多没体检

李文材说，一些B40群体由于经济拮据而没有进行身体检查计划，有者也是因为没有关注健康，大多数人没有进行健康检查。

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“有许多糖尿病患者都不知道本身患有糖尿病，我们鼓励他们进行身体检查，避免进一步恶化。估计总人口中有17%是糖尿病患者，但是当中有9%是不知道本身患有糖尿病。”

他指出，不知道本身患有糖尿病的患者会面对的后遗症包括病情更加严重，甚至导致患上心脏病、肾病的风险增加。

他说，如果人民能够及早发现，可以降低患上慢性疾病的风险；如果经过身体检查后发现患病或有患病的风险，可以在政府诊所继续跟进病情。

他指出，一般上，经济许可的人士比较关注身体健康，而大多数B40群体则忽略本身的健康状况。

免费检查非强制

“在这项计划推行的第一年，希望他们能够响应这项计划，接受健康检查，这是免费的健康检查，但是并非强制规定。”

他举例说，过去社险机构（SOCSO）曾经发出检查券让年长的会员进行心脏和身体检查，但是响应的会员只有30%左右而已。