李霖泰：确保安全鼓励使用·当局应多检查行人天桥 道路安全理事会理事丹斯里李霖泰今日促请全国的地方当局对管辖范围内的人行天桥的安全性进行更加频繁的检查，以确保能安全使用，同时鼓励行人使用人行天桥而不是非法穿越街道并危及他们的生命。

（吉隆坡25日讯）道路安全理事会理事丹斯里李霖泰今日促请全国的地方当局对管辖范围内的人行天桥的安全性进行更加频繁的检查，以确保能安全使用，同时鼓励行人使用人行天桥而不是非法穿越街道并危及他们的生命。

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他在文告中指出，地方当局未妥善维护公共基础设施的个案时有所闻，最新的案例是位于巴生中央医院对面的破旧人行天桥，虽然有公众人士在4个月前提出了这个问题，但没有得到修复。

设施不佳是公众不愿使用主因

“这些设施状况不佳是公众不愿意使用人行天桥过马路的主要原因之一，包括在繁忙的市区；他们宁愿冒着生命危险，穿过繁忙的道路以避开快速移动的车辆。”

李霖泰指出，在人行天桥附近过马路时被撞是令人遗憾的。仅在去年1月至10月，吉隆坡交通执法调查部（JSPT）就记录了大约20起行人死亡事件，这些行人在吉隆坡过马路时被撞身亡。大多数案件涉及55岁及以上的老年人和9岁及以下的儿童。

他说，根据反馈和观察，维护不善是人行天桥处于遗憾状态的原因之一，生锈的铁台阶和扶手，漏水的屋顶证明它们没有得到适当的维护。更令人担忧的是，一些人行天桥已成为流浪汉、乞丐和吸毒者的家园。

“除了不安全和肮脏的状况外，人行天桥上缺少灯光也导致市民在夜间避开它们。对于老年人来说，他们觉得自己太弱了，无法攀上陡峭楼梯。我们应该效仿在这些设施中提供电梯或自动扶梯的发达国家。

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“除电梯或自动扶梯外，还应在人行天桥上安装闭路电视（CCTV）摄像机，以确保使用者的安全。为降低成本，私人领域可以部份或全部赞助设施的安装。”